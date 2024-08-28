Ніколи цього не робіть: який одяг не можна купляти на секонд-хенді

Часто у нас виникає придбати речі на секонді, оскільки там можна знайти брендовий одяг за демократичною ціною та ще й в дуже гарному стані. Однак не всі речі можна купляти у таких магазинах, оскільки потенційно вони несуть загрозу нашому здоров’ю.

Всі ми розуміємо, що одяг з секонду – ношений, тому про якусь гігієнічність й мови немає, пишуть Поради 24. Однак спокуса щось придбати виникає через те, що всі вони перуться у спеціальному порошку, який виводить всі бактерії, які можуть існувати на старому та брудному одязі.

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Але й цього виявляється замало, бо є певний перелік речей із секонду, які не варто купувати, бо можна підхопити якісь хвороби. Ділимося з вами списком речей, які не варто купувати в таких спеціалізованих магазинах вживаного одягу.

Верхній одяг

Усі речі з секонду проходять термічну обробку, однак жорстке прання може пошкодити структуру наповнювача в пуховиках. Вони зіб’ються в грудки, а це знизить теплоізоляційні властивості одягу. А от від масивних пальт чи курток буде дуже важко позбутися різкого запаху,

Спідня білизна

Носити чужі труси чи бюстгальтери – табу. Навіть після обробки на них можуть залишитися бактерії, якими ви можете заразитися. Придбати нові труси собі може дозволити кожен, тому навіть не думайте купувати їх на секонді. Це ж стосується купальників, термобілизни чи колгот.

Спортивний одяг

Топи, футболки, лосини чи шорти активно використовуються власниками, тому вони за велику кількість використань могли накопичити на собі багато поту та розтягнутися. Одяг для спорту краще купувати новий.



Список речей, які не можна купувати на секонді / Фото Pexels

Головні убори

Шапки, кепки чи панами перуться дуже рідко або ж взагалі не піддаються пранню, тож до того, як вони потрапили на секонд навряд чи пралися раніше. Попередній власник міг мати лупу чи навіть педикульоз, тому краще відмовляйтеся від покупок головних уборів на секонді.

Взуття

Навіть, якщо взуття виглядає досить пристойно, купувати його на секонді ризиковно. Воно може бути зношеним та призведе до дискомфорту, а ще може мати різні хвороби стоп, якими ви, ймовірно, зможете заразитися.