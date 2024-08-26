Для того, щоб освіжити ваші рушники та надати їм ідеального кольору, запаху та текстури, вам навіть не потрібно купувати дорогі магазинні засоби. Допоможуть найбільш банальні і відомі домашні секрети.

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Як прати махрові рушники

Існує всього кілька визначальних правил у пранні махрових рушників, але їх потрібно дотримуватися неухильно. І ось вони.

  • Прати рушники рідкими порошками. Намагайтеся також брати менше порошку, ніж влазить у пластиковий ковпачок.
  • Періть за низької температури. Найкраще не брати температуру вищу, ніж 30 – 40 градусів.
  • Не чистіть вручну. В цьому випадку прання у пральній машині буде найбільш ефективним та якісним.
  • Наповнюйте барабан наполовину. Якщо ви будете забивати машинку повністю, інакше рушники погано виперуться та будуть жорсткими.
  • Використовуйте кульки для прання та ополіскувач для білизни.
  • Не періть різні кольори разом.
  • Потрібно ставити оберти не більші, ніж 800 на хвилину.

Також пам'ятайте про те, що прати рушники потрібно кожні 2 – 3 тижні. Якщо на тканині з'являються деякі плями, тоді потрібно нанести потрібний засіб та залишити так на 20 – 30 хвилин. Після цього почистіть сам рушник у пральній машині.

Рушники
Рушники потрібно правильно прати / Фото Pexels

Що додати до прання рушників

Дуже часто кухонні продукти бувають надзвичайно корисними під час прання, і у випадку з рушниками це не виняток. Наприклад, добре працюватиме оцет та сіль, які допоможуть надати одягу додаткової м'якості та свіжості.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Отож, ось що можна додати до пральної машини.

  • Сіль – 3 столові ложки.
  • Оцет – у відсік ополіскувача.
  • Сода – 3 столові ложки в барабан.