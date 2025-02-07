Стирка – это обязанность, которую не очень много людей любит. Что ж, если вы также относитесь к этой категории, отличная новость: несколько вещей из вашего гардероба точно можно стирать реже, чем вы это делаете сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Бюстгальтеры

Стирка бюстгальтеров может быть довольно хлопотным делом, ведь большинство из них требуют ручной, или по крайней мере деликатной стирки. Но вам не нужно делать это так часто, как вы думаете. Многие специалисты сходятся на том, что бюстгальтер нужно носить по крайней мере 3 раза перед тем, как бросать его в стирку – это поможет существенно продлить срок его службы.

Полотенца

Если вы будете стирать полотенца слишком часто, это просто приведет к тому, что они быстро потускнеют и потребуют замены. Многие бросают полотенца в стирку после каждого использования – а делать так точно не нужно. Полотенца могут удерживать влагу, и это приводит к появлению плесени и выцветания. И все это ожидает ткань, если вы будете бросать ее в стиральную машину слишком часто.



Полотенца нельзя стирать слишком часто / Фото Pexels

Одежда для спорта

Вы пошли на спортивное занятие и еле вспотели? У вас может возникнуть соблазн бросать спортивный топ, леггинсы и остальную одежду в стирку сразу же после возвращения домой, но это приведет только к тому, что вам придется быстрее заменить свою спортивную одежду на новую.

Если одежда изготовлена из эластичных тканей, чрезмерная стирка может быстро ее повредить.

Джинсы

Нет ничего лучше, чем надеть свои любимые джинсы. Они почти идеально сочетаются практически с любой одеждой и могут выручить в ситуации, когда вы не знаете, что надеть. Но если вы хотите, чтобы они оставались долговечными, держите их подальше от стиральной машины.

Если вы будете стирать джинсы чрезмерно, тогда ткань быстро потускнеет, потеряет форму, а волокна ослабнут. Стирать джинсы советуют только тогда, когда вы замечаете на них загрязнения.

Простыни и постельное белье

Регулярная стирка простыней – это важная часть рутины и гигиены, но слишком частая стирка вряд ли принесет вам большую пользу. На самом деле это только заставит вас быстрее заменить постельное белье. Достаточно будет стирать их каждые две недели для того, чтобы поддерживать чистоту. Но наволочки эксперты советуют заменять несколько чаще.