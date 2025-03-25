Календарь посадки огурцов на апрель 2025: они вырастут вдвое больше

Огурцы – это та культура, которая точно должна быть на вашем огороде. Вот только их посадка – это та еще головная боль для многих огородников, ведь нужно удачно подобрать время для нее.

Очень часто огородникам приходится сталкиваться с тем, что рассада огурцов вырастает слабой, или же потом на ветках появляются пустоцветы, сообщает 24 Канал. Но если высадить семена в удачные дни, этого можно легко избежать.

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Когда сажать огурцы в апреле?

Многие огородники, которые уже не впервые выращивают огурцы, знают, что важно при выборе даты посадки полагаться не только на погоду и сорт, но и на лунный календарь – он может подсказать удачные и опасные дни для посева растений.

Ранее предки, которые не имели телевидения и интернета, во время посадки овощей следили за природными циклами – и поэтому ежегодно имели немалый урожай. Эти наблюдения дошли и до нас – в виде лунного календаря.

Известно, что Луна, как спутник нашей планеты, имеет большое влияние на ее магнитное поле. И ранее, наблюдая за небесным телом, огородники пришли к выводам, что растения тоже реагируют на фазы Луны.

Например, в марте огурцы можно сеять 1, 4, 5, 8, 9, 15 – 19, 27 и 31 числа. А вот в апреле наиболее удачные дни уже другие – 1, 4, 5, 11 – 15, 23, 24, 25 числа.

Но есть и несколько дней, в которые категорически запрещено сеять огурцы по лунному календарю. В апреле это 26, 27 и 28 числа.



Огурцы нужно посадить в правильное время / Фото Pexels

Как правильно сеять огурцы?

Семена огурцов отлично прорастают и в открытом грунте, но тогда урожай будет достаточно поздним. И поэтому многие огородники прибегают к выращиванию рассады на подоконнике, а уже после этого пересаживают ее на огород.

Оптимальными сроками посадки рассады на огород считается конец мая – начало июня, когда почва уже прогреется до +15 градусов. Сеянцы готовы к посадке через 3 недели после того, как вы высеваете их в контейнер. Но если держать рассаду дома больше, чем месяц, это может привести к уменьшению урожайности.