Ваши деревья перестанут болеть: узнайте, когда белить деревья весной

Правильный уход за плодовыми деревьями – залог их здоровья, долголетия, а также обильного и качественного урожая. Узнайте, когда белить деревья весной и для чего это делать.

Осенняя побелка выполняется для того, чтобы не допустить образования в коре деревьев и кустарников трещин, морозобоин зимой. Также она уничтожает болезнетворные микроорганизмы и вредителей, собравшихся перезимовать в коре.

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Для чего белить деревья весной

Побелка деревьев весной осуществляется для защиты их штамбов и скелетных ветвей от ожогов. Ведь в это время солнце очень активное, а на растениях еще нет листьев, которые могли бы защитить кору от перегрева.

Кроме того, побелка весной является профилактической мерой от возбудителей болезней и вредителей, которым все-таки удалось пережить зиму в трещинах коры и верхнем слое почвы. Именно поэтому деревья белят минимум дважды в год – осенью и весной.



Побелка деревьев – очень важна / Фото Depositphotos

Когда белить деревья весной

Весеннюю побелку осуществляют в феврале или в начале марта. В это время стволы деревьев могут нагреваться днем до +11 градусов, а это провоцирует слишком раннее начало сокодвижения.

В свою очередь, ночные температуры в конце зимы и в начале весны могут опускаться до 10 градусов мороза. Это приводит к замерзанию сока, разрыву тканей и образованию морозобоин.

Белая краска на стволах и скелетных ветвях отталкивает солнечные лучи, защищает кору от перегрева и не позволяет деревьям не вовремя проснуться.