Когда начинает клевать окунь весной: идеальное время для рыбалки

Конечно, существует очень много тонкостей по рыбалке, которые приведут к успеху в этом деле. Но важно также знать, когда стоит начинать на нее выходить.

Для того, чтобы выловить окуня, нужно знать несколько важных трюков. Прежде всего, нужно найти залив, или любой другой участок с замедленным течением, или же места с переменным рельефом.

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Когда начинать ловить окуней

Опытные рыбаки убеждены, что лучшие снасти для ловли окуней – это спиннинги. Они считаются идеальным инструментом, который уже хорошо себя зарекомендовал. Дело в том, что спиннинги могут легко выдержать даже крупную трофейную рыбу. Впрочем, для того, чтобы рыбалка все же была успешной и результативной, нужно подумать о специальном рыболовном снаряжении.

Лучше всего выбрать такую удочку-спиннинг, которая имеет тест от 0,5 до 7 граммов. для максимальной чувствительности и надежности выберите изделия из углеродного волокна или карбона. Эффективность ловли также увеличится, если вы будете использовать маленькие воблеры, силиконовые рыбки, твистеры и блесны.

Когда начинается нерест в Украине

Окунь начинает нереститься в Украине уже тогда, когда температура воды становится примерно 5 – 8 градусов по Цельсию. В этот период в течение недели – двух рыба почти не питается, и поэтому поймать ее станет намного сложнее.

А вот сразу же после нереста – идеальное время для рыбалки, ведь окуни начинают искать себе пищу, и рыбаки имеют почти месяц, чтобы получить свой большой улов. Лучше всего искать окуней именно на мели, или у пологих берегов. Лучшим временем для рыбалки будет с 6 до 9 утра, или то же время вечером.



Рыбалку нужно проводить в определенное время дня / Фото Pexels

Окунь – это также рыба, которая очень требовательна к резким изменениям в погодных условиях. И для того, чтобы улов был успешный, должно быть стабильное давление, потепление и благоприятные ветры. Крупного и среднего окуня вы можете поймать после наступления рассвета или же вечером до наступления сумерек. Мелкий же окунь может клевать в течение целого дня.

Рыбаки также убеждают, что лучшая рыбалка происходит в первой четверти – во время Луны, что растет, но это только один из важных факторов. Также нужно учитывать погоду и температуру на улице, чтобы получить хороший улов.