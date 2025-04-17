Когда можно работать на земле после Пасхи: об этом знают не все

Пасха является большим христианским праздником, поэтому большинство людей стараются сделать все до Пасхи. Впрочем, это касается лишь определенной части работ, поскольку начало апреля было достаточно холодным. Когда же можно работать на земле после Пасхи – читайте дальше.

Неделя после Пасхи получила название Светлого, поскольку в этот день в храмах остаются открытыми Царские врата, пишет 24 Канал. Пасхальное празднование продолжается до Вознесения, поэтому многие люди интересуются, когда же можно работать на земле после Пасхи.

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Наши предки считали, что в первую неделю после Пасхи нельзя работать на земле. В это время стоит молиться, посещать церкви и обращаться к Богу.

Такой запрет длится только первые 7 дней после Пасхи, а дальше можно не только возиться на собственном огороде, но и помочь близким, если в этом будет необходимость.



Работать на огороде можно после Пасхи / Фото Pexels

Но если в посадке есть сильная потребность, то что-то незначительное можно высадить на огороде уже во вторник, на второй день после праздника.

Понедельник еще считается праздничным днем, который называют "обливным понедельником". В этот день нельзя браться за тяжелый труд, особенно на земле.Вторник подходит для работы на огороде. Можно сажать, сажать или готовить грядки.

До Пасхи осталось несколько дней, поэтому стоит успеть навести порядок на могилах родных. Когда надо убирать на кладбище к Пасхе – читайте в нашем материале.