Накануне Пасхальных праздников многие интересуются – а когда можно убрать на кладбище? И, оказывается, есть дни, которые подходят для этой задачи лучше других, сообщает 24 Канал.

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Когда убирать на кладбище перед Пасхой?

Существует несколько дней, когда уборкой на кладбище заниматься нельзя. И первый из них – это Вербное воскресенье, ведь это и воскресенье, и большой праздник. В этот день лучше отложить всю тяжелую физическую работу, включая благоустройство участка на кладбище. Особенно осторожно к хозяйственным делам нужно относиться во время Страстной недели.

Этот период – время скорби и молитв, напоминающих о страданиях и смерти Иисуса Христа. Например, в Чистый четверг нужно убрать в доме, и считается, что этот день не подходит для визитов на кладбище.

Кроме того, Страстная пятница – это также день, когда нужно ограничить физический труд, ведь это день траура. И многие интересуются, можно ли ходить на кладбище, чтобы убирать могилы родных, в Великую субботу – прямо перед Пасхой. Впрочем, считается, что даже это – не лучший вариант.



На могиле нужно убирать вовремя / Фото Pexels

Зато нужно поспешить и упорядочить участок на кладбище в первые дни Страстной недели, еще до Чистого четверга. Поэтому можно убирать в понедельник, вторник и среду. Но лучше всего будет отложить уборку до времени после Пасхи, в частности на поминальные дни, которые специально отведены для молитвы за упокой души.

Но в первую неделю после Пасхи ходить на кладбище также не стоит – это радостное время, ведь нужно почитать воскресшего Христа. Поэтому думать об усопших тогда не стоит. Почтить память умерших стоит уже на 9-й день после Пасхи.

В это время можно заняться посадкой декоративных кустов и деревьев, цветов на кладбище. Ранее мы уже рассказывали, какие растения можно посадить возле могилы.