Идеальные даты для посадки кинзы: нужно знать хозяйкам

Конечно, кинза, это тот продукт, который одни люди просто обожают, а другие - не менее горячо ненавидят. А вот плоды кинзы, называемые кориандром, кажется, нравятся всем.

Большинство садоводов интересует один вопрос: когда уже можно посадить кинзу в открытый грунт. Кинзе нравится прохладная погода и большое количество света, поэтому сажать можно сразу же после того, как пройдут морозы.

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Когда нужно сажать кинзу

Лучшая часть дня для посадки кинзы – это утреннее солнце, или послеобеденная полутень. А вот когда ярко светит обеденное солнце, семена на ней появятся быстрее, чем вам бы хотелось. Поэтому если вы хотите дольше получать зелень, вам стоит найти не такое жаркое место.

Для того, чтобы посадить кинзу, вам нужно подготовить грядку еще осенью – перекопайте землю, уберите предыдущий урожай и удобрите почву калийной солью.

А вот если вас интересует вопрос, когда же сажать кинзу в открытую землю, тогда обратите внимание на то, что она холодостойкая. Поэтому ее можно сеять без колебаний, когда начинается апрель. В это время почва хорошо увлажнена талым снегом, а солнце еще не печет слишком сильно.

Не забудьте перед посадкой хорошо разрыхлить землю и подкормить ее органическими удобрениями. Если земля слишком сухая – вам нужно ее полить. В случае, если вы сеете семена сразу же в открытый грунт, вам нужно начать делать первые грядки через неделю после последнего заморозка.

Нужно ли замачивать семена кинзы перед посадкой

Для того, чтобы ваши семена обильно взошли, перед посадкой вам нужно на несколько часов замочить их в воде. А еще лучшим вариантом будет замочить семена в соке алоэ. А вода может смыть с поверхности эфирные масла, которые притормаживают всходы. И замоченные семена взойдут гораздо лучше и быстрее.

Зато алоэ даст вашим семенам дополнительные силы и защитит от болезней.

Высевать кинзу нужно рядками на расстоянии примерно 15 сантиметров друг от друга. Заглублять семена в землю нужно примерно на пол сантиметра и слегка присыпать их землей.