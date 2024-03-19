Если посеять зерно слишком быстро, то оно может не созреть, поэтому очень важно дождаться правильного срока посадки. Уже длительное время огородники обращаются к посевным календарям, чтобы узнать, какой период является удачным для посадки кукурузы.

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Когда сажать кукурузу в 2024 году

В тех регионах, где почва прогреется до 12°С тепла, кукурузу уже можно сажать в середине весны. В открытый грунт злаковые зерна можно сажать в апреле. Лунный календарь советует сажать кукурузу 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 апреля.

На рассаду семена кукурузы сажают в начале мая. В 2024 году согласно лунному календарю, благоприятными днями являются 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 мая.

Уже с середины мая и в июне можно сажать кукурузу в открытый грунт. В мае по лунному календарю это надо сделать 22, 23, 24, 30, 31 мая и 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 июня.



Точное время посева кукурузы в 2024 году / Фото Pexels

Как сеять кукурузу

Кукурузу сеют между рядами. Между растениями надо оставлять не менее 50 сантиметров, а ширина междурядий должна составлять примерно 100 сантиметров.

Сначала надо выкопать посадочные лунки на 7 сантиметров, заполнить их водой, дать впитаться и в каждую лунку поставить по 3 семени. Сверху закрыть землей и еще раз полить. Посевы рекомендуют накрывать пленкой, а уже когда растение взойдет – убрать укрытие. В каждом гнезде надо выбрать самый сильный росток, другие проредить.