Специалисты говорят, что тюльпаны лучше высаживать в середине дома, ближе к зиме, пишет 24 Канал со ссылкой на "Флорист X".

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Когда сажать тюльпаны осенью

Чтобы луковицы укоренились в почву нужно четыре недели, поэтому запоздалая посадка может не обеспечить прорастание корней и весной тюльпаны опоздают с цветением или не зацветут вообще. Именно поэтому этот шаг является очень важным.

Наилучший срок посадки тюльпанов считается с конца сентября до конца октября. Определять время лучше всего не по календарю, а по состоянию почвы и погоды, поскольку климатические условия в разных регионах могут отличаться. Высаживать луковицы тюльпанов стоит тогда, когда температура еще составляет +7 градусов тепла.

Сажать тюльпаны стоит на солнечном и защищенном от ветра участке с рыхлой нейтральной почвой. Перед посадкой землю рекомендуется глубоко перекопать. В качестве удобрения нельзя использовать свежий навоз, поскольку это приведет к ожогу корней и грибковым болезням. Нельзя вносить на участок с тюльпанами минеральные удобрения, содержащие хлор.



Посаженные тюльпаны осенью вырастут уже весной / Фото Pexels

Мелкие луковицы нужно погружать на глубину 7 сантиметров, а большие – на 12 сантиметров. Перед самой посадкой луковицы надо внимательно осмотреть и отбраковать больные и поврежденные. Сажать нужно только плотные луковицы без пятен.

В профилактических целях перед высадкой луковицы стоит подержать 30 минут в розовом растворе перманганата калия. В сухую осень ямки нужно полить перед посадкой водой.

При посадке луковицу надо опудрить древесной золой и убедиться в том, что под донышком тюльпана нет образовавшегося воздушного кармана. Луковицу нужно слегка вдавить в почву, а затем присыпать песком, смесью торфа и перегноя. После посадки поверхность надо утрамбовать и полить.

Далее уход за луковицами будет минимальным. Когда будет зимой минусовая температура, тогда посадку придется укрыть мульчей – слоем опилок, торфа, измельченной коры и соломы толщиной 3 – 5 сантиметров.