Когда сажать тыквы в весеннее время: назван лучший период

Тыква считается одним из самых полезных овощей, поэтому многие украинцы его выращивают в большом количестве на своем огороде. В плодах тыквы есть значительное количество витаминов и редких веществ, которые полезны для здоровья организма.

В тыкве содержится целый ряд необходимых для человека веществ и редкий витамин Т, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life. А вот семена тыквы содержит масло, которое имеет восстановительные и противовоспалительные свойства. Чтобы вырастить тыкву вкусной и спелой, стоит знать даты, в которые ее следует начинать сажать.

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Когда сажать тыкву в открытый грунт

Время посадки тыквы зависит от климатических условий региона. Тыква хочет тепла, поэтому оптимальное время для посадки тогда, когда температура уже достигает 15 градусов тепла. Этот период может наступить даже в марте, но важно, чтобы ночью уже не предвиделось никаких заморозков.

Как подготовить почву для посадки тыквы

Тыква является той культурой, которая требует много солнца. Именно поэтому для посадки нужно выбирать освещенное и открытое место. Для тыквы почва должна быть питательная, воздушная и легкая. Обратите внимание на то, что на тяжелых глинистых и кислых почвах тыква не будет развиваться должным образом.



Советы по высадке тыквы / Фото Pexels

Огородники советуют подкармливать грядку следующим образом. Добавьте на грядку два ведра перегноя и листовой земли, ведро песка, ведро древесной золы и по 2 столовые ложки суперфосфата и фосфата калия на каждые 2 метра квадратных. Перемешайте тщательно почву и сформируйте грядки шириной 1,5 метра и высотой до 60 сантиметров. Далее грядку нужно полить теплой водой.

Как сажать тыкву в открытый грунт

Для посадки каждую ямку нужно копать на 5 сантиметров глубже и шире, чем корневая система рассады в земляном коме. Об этом знают не все, но лучше всего сажать тыкву вечером. На готовую грядку разложите черную пленку и закрепите с обеих сторон, чтобы она не отошла от ветра.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Обозначать места для ямок рассады тыквы можно мелом в шахматном порядке. На пленке диаметром 30 сантиметров сделайте крестообразные надрезы и выкопайте ямки соответствующего размера.

На дно каждой ямки нужно вложить компост смешанный с древесной золой слоем до 5 сантиметров. Тогда каждую ямку надо залить водой и посадить растение так, чтобы оно стояло вертикально, а дальше засыпьте землей и снова полейте водой.