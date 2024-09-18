Надо спешить: когда собирать лук и как понять, что он созрел

Лук важно вовремя собрать с огорода. Если собрать его слишком быстро, то он не покроется сухими чешуйками, которые защитят его от грибков и влаги. Поздняя же уборка приведет к тому, что лук будет под постоянным воздействием дождей, а влага будет способствовать гниению.

Собирать лук можно уже отныне, поскольку сентябрь является идеальным временем для сбора всего урожая, пишут Porady 24.

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Когда собирать лук осенью

Понять, что лук созрел – достаточно просто. Обратите внимание на шейку луковицы, она должна быть сухой. Шелуха должна уже хорошо выйти над землей, быть высохшей и шелушиться, а листочки на луке должны быть желтыми.

Лук созревает через 70 – 80 дней после посадки, однако если у вас есть поздние сорта, то время сбора как раз будет приходиться на сентябрь, хотя ранние сорта созревают уже в начале августа.

Основное, что надо помнить – лук следует собирать до осенних дождей, лучше всего это делать в теплый и солнечный день. Если упустите этот момент, то его придется долго высушивать на солнце, а еще будет серьезный риск того, что он начнет гнить и не будет долго храниться.



Лук надо собирать в солнечный день / Фото Pexels

Легче всего лук просто выдергивать из земли, но если овощи тянутся трудно, тогда стоит воспользоваться лопатой. Огородники не советуют бить лук о землю, чтобы избавить его от почвы, иначе мякоть получит повреждения и лук быстрее сгниет. После уборки лук надо на некоторое время оставить на грядке для подсыхания.

Если же некоторый лук будет поврежден, то его не стоит бросать в ящик для хранения. Отложите его для того, чтобы использовать в приготовлении в ближайшее время.