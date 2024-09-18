Не упустите правильное время: когда надо собирать тыквы осенью

Тыква – это универсальный овощ, который можно хранить длительное время в погребе и готовить из него немало питательных блюд. Впрочем важно собрать ее созревшей, а для этого надо знать, когда же именно ее собирать.

В общем дачники начинают собирать тыкву с сентября по ноябрь, здесь все зависит от сорта, который вы посадили, пишут Porady 24.

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Если собрать тыкву с огорода поздно, то получите твердый плод без вкуса, а если соберете слишком быстро, то овощи начнут быстрее гнить и не простоят длительное время в темном и холодном месте.

Когда собирать тыкву осенью

Чтобы быть уверенными в том, что тыква созрела и готова к употреблению, посмотрите на пакетики с семенами, которые вы высаживали весной. На каждом из них есть информация, которая даст вам четко понять, в какой именно месяц надо собирать овощи.

Скороспелые тыквы уже могут собираться в сентябре, поздние сорта дачники собирают в октябре, поэтому здесь надо знать, какой именно у вас сорт посажен. Обычно овощи созревают через 90 – 120 дней после посадки.

Обратите внимание на главные признаки спелости тыквы. Плодоножка должна быть спелой и сухой, а кожура достаточно плотной. Звук при постукивании должен быть глухим. А вот в случае, если листья начинают вянуть и ссыхаться, то это явный признак зрелости тыквы.



Названо лучшее время для сбора тыквы / Фото Pexels

Как правильно собирать тыквы

Собирая тыквы, будьте очень внимательными, поскольку нельзя при отрывать плодоножку. Если тыква будет без этого хвостика, то она быстро сгниет. Лучше всего овощи срезать садовыми ножницами, оставив хвостик длиной 4 сантиметра.

Тыквы рекомендуется держать подальше от всех овощей в картонных или деревянных ящиках. Таким образом они смогут оставаться пригодными более длительное время.