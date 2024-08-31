Многие огородники перед тем, как выполнять важные работы, сверяются с лунным календарем. Он часто указывает на наиболее удачные даты для той или иной задачи, а также предостерегает от ошибок. Советы 24 выяснили, в какие дни лучше не копать картошку.

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Когда нужно копать картофель по лунному календарю

Обычно срок, когда картофель уже пора копать, определяют по его ботве. Когда она начинает желтеть и сохнуть, уже можно бежать за лопатой. А вот еще несколько признаков того, что картофель готов к выкапыванию:

кожура клубней толстая;

картофелины легко отделяются от ботвы;

размер соответствует сортовым характеристикам;

кожура не шелушится.

Но для того, чтобы определить лучший день для сбора урожая, нужно также заглянуть и в лунный календарь. В сентябре 2024 года есть несколько неблагоприятных дат для сбора картофеля: 3 – 4 числа, а также 27 – 28 сентября.

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Зато вот какие даты считаются наиболее удачными: 1 – 2, 6 – 11, 15 – 21, 23 – 26 и 29 – 30 сентября.



Картофель нужно вовремя выкопать / Фото Pexels

Как правильно копать картофель

Многие огородники все еще спорят о том, нужно ли удалять ботву перед выкопкой. И ответ здесь прост – не стоит. Прежде всего, отсутствие ботвы помешает вам увидеть, где же спрятался куст. Кроме того, если на нем была фитофтора, так вы можете разнести заразу по всему участку.

А когда будете копать картофель, еще и занесете грибок в почву, а именно это и нужно заразе.

Когда вы начнете копать картофель, для этого также нужно выбрать удачный день – не только по лунному календарю, но и по погоде. Лучше всего копать картофель в ясную и сухую погоду.

А перед закладкой на хранение картофель нужно обязательно высушить – для этого понадобится всего 4 – 8 часов. Каждую часть урожая нужно вкладывать в один слой, а через несколько часов оборачивать другой стороной.