В эти дни обрезать плодовые деревья нельзя: останетесь без урожая

Март – это месяц, когда у садоводов уже много работы. И одна из важнейших задач – это обрезка плодовых деревьев и кустарников.

Обрезка деревьев – это та задача, от которой зависит весь урожай на следующий сезон, поэтому относиться к ней нужно ответственно, сообщает 24 Канал. Поэтому многие садоводы пользуются лунным календарем, чтобы определить удачные и опасные дни для работ.

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Какие деревья нельзя обрезать весной?

Прежде всего, нужно запомнить, что есть деревья, которые в марте нельзя обрезать вообще ни в один день. Например, пока на веточках не появились листья, никогда не проводят обрезку персика, алычи, миндаля, абрикоса, слив, вишен и черешен.

Эти плодовые деревья обрезают только после того, как они выйдут из состояния покоя. Иначе же можно повредить ветви, и это однозначно повлияет на количество плодов, что вы получите. Обрезку лучше проводить только после окончания периода вегетации, но до начала набухания почек. А вообще нужно обратить внимание на то, где расположены плодовые почки на деревьях.

Например, вишню обрезать не советуют, ведь там почки на кончиках веток. А вот остальные растения после окончания вегетации можно обрезать без проблем. Они быстро растут, и поэтому советуют регулярно их укорачивать, иначе будет мало урожая.



Яблони нельзя обрезать весной / Фото Pexels

А вот яблони весной обрезать категорически нельзя. Время для санитарного ухода за этими деревьями – это осень, и обрезку проводят в ноябре, до первых заморозков. Тогда срезы успеют зажить, а вот весенняя обрезка только навредит вашим деревьям.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие деревья ни за что нельзя сажать возле дома – ведь они вредят фундамент и имеют негативную энергетику.

Когда нельзя проводить обрезку деревьев?

Для начала нужно обратить внимание на погоду: не стоит обрезать деревья в ветреные, дождливые дни, а также если вы знаете, что дождь начнется вскоре. Лучше дождаться ясной и сухой погоды.

Кроме того, по лунному календарю есть несколько неудачных дней, когда обрезка принесет вашим плодовым деревьям больше вреда, чем пользы – в частности это 14 – 22 марта и 25 – 28 марта.

Зато со 2 по 10 марта будут лучшие дни для обрезки растений и ухода за ними.