Секрет опытных огородников: узнайте, когда нельзя сажать огурцы

Пришла весна, поэтому большинство огородников уже начали готовиться к посевному сезону. В частности, думать, когда же сеять огурцы.

Огурец – это теплолюбивая культура. Комфортная температура для его роста и развития составляет 14 – 30 градусов тепла.

Стоит знать Не допустите эту распространенную ошибку: когда нельзя сажать помидоры

Когда сажать огурцы

Оптимальный месяц для посева огурца – конец апреля и май. Ведь в это время температура – стабильно теплая и благоприятная.

Чтобы огурец пророс, почва должна прогреться до 10 – 12 градусов тепла. В свою очередь, общая температура ночью не должна опускаться ниже 10 градусов тепла, а днем – 16 градусов тепла. Раньше огурец сажать нельзя, ведь при более низкой температуре или колебаниях он просто запреет в земле и погибнет, а если и выживет, то будет расти довольно долго – до 20 дней.

При чуть более высокой температуре, до 20 градусов тепла, семена будут проклевываться 14 дней,

при 25 градусах тепла – 10 – 12 дней,

при 30 градусах тепла – 7 – 10 дней.



Сейте огурцы правильно / Фото Unsplash

Как засеять огурцы в открытый грунт

Для посева огурцов следует выбрать правильный участок. Ведь они любят расти на солнце, в защищенном от холодных ветров месте.

Огурцы можно посеять на участках, где в прошлом году росли капуста, картофель, лук, помидоры, перец или морковь.

Мест, где росли тыквенные культуры, лучше избегать.

Сам грунт должен быть легким и плодородным, поэтому перед посадкой следует добавить в него удобрения – перегной или компост из расчета 2 ведра на квадратный метр.

В благоприятный для посева день по календарю и температуре надо сделать в почве бороздки глубиной 2 – 4 сантиметра на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Их следует увлажнить и заполнить семенами с расстоянием в 5 – 10 сантиметров. Дальше семена присыпают почвой и поливают. После посадки вдоль грядки стоит установить опоры – это облегчит сбор урожая.