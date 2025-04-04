5 ситуаций, когда нельзя смотреть в зеркало: будьте осторожны

Зеркало в представлениях предков и эзотериков – это очень мистический и таинственный предмет, окутанный многими приметами. И обращаться с ним следует осторожно.

В доме каждого человека точно найдется даже не одно зеркало, сообщает 24 Канал. Впрочем, смотреть в него, согласно приметам, можно не всегда – есть несколько случаев, когда вы точно должны этого избегать.

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Когда плачете

Существует поверье, что нельзя смотреть в зеркало, когда вы плачете. Человек в слезах может проплакать все свое счастье и удачу зеркалу. В таком случае предмет начнет забирать ваше здоровье и жизненную силу, ведь во время плача люди наиболее уязвимы.

Также верят, что если женщина плачет и смотрит в зеркало, она может случайно смыть слезами свою красоту.

Ночью

Смотреть в зеркало ночью строго запрещено народными приметами. Особенно опасное время – это от полуночи и до рассвета. Предки верили, что ночью зеркало превращается в настоящий портал в потусторонний мир, а нечисть может отразиться в зеркале и напугать человека, или же забрать его удачу.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему на столе на ночь нельзя оставлять нож – это может обернуться многочисленными неприятностями.



Ночью нельзя смотреть в зеркало / Фото Pexels

Во время еды

Не стоит вешать зеркало на кухне или когда в месте, где вы привыкли есть. Считается, что таким действием вы можете вроде бы "смыть" свою память и счастье, а девушка так съедает свою красоту и молодость.

В момент злости

Если смотреть в зеркало тогда, когда вы разгневаны – можно принести в свой дом негативную энергетику. Предки верили, что зеркало хранит в себе энергию своего владельца, поэтому ваша злость может остаться в зеркале и влиять на вашу жизнь впоследствии.

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После похорон

Часто после смерти человека в доме покойного на 40 дней завешивают зеркала, и делают это не просто так. Существует поверье о том, что после смерти душа человека возвращается в родной дом.

И если человек увидит себя в зеркале, тогда его душа может переместиться в зазеркалье. Впоследствии душа усопшего забирает за собой и живых.