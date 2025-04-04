5 ситуацій, коли не можна дивитися в дзеркало: будьте обережні

Дзеркало в уявленнях предків та езотериків – це дуже містичний та таємничий предмет, що оповитий багатьма прикметами. І поводитися з ним варто обережно.

В домі кожної людини точно знайдеться навіть не одне дзеркало, повідомляє 24 Канал. Втім, дивитися в нього, згідно з прикметами, можна не завжди – є кілька випадків, коли ви точно маєте цього уникати.

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Коли плачете

Існує повір'я, що не можна дивитися в дзеркало, коли ви плачете. Людина у сльозах може проплакати все своє щастя та удачу дзеркалу. У такому випадку предмет почне забирати ваше здоров'я та життєву силу, адже під час плачу люди найбільш вразливі.

Також вірять, що якщо жінка плаче й дивиться в дзеркало, вона може випадково змити сльозами свою красу.

Вночі

Дивитися в дзеркало вночі суворо заборонено народними прикметами. Особливо небезпечний час – це від півночі та до світанку. Пращури вірили, що вночі дзеркало перетворюється на справжній портал у потойбічний світ, а нечисть може відобразитися у дзеркалі та налякати людину, або ж забрати її удачу.

До речі, раніше ми розповідали, чому на столі на ніч не можна залишати ніж – це може обернутися численними неприємностями.



Вночі не можна дивитися в дзеркало / Фото Pexels

Під час їжі

Не варто вішати дзеркало на кухні чи коли в місці, де ви звикли їсти. Вважається, що такою дією ви можете начебто "змити" свою пам'ять і щастя, а дівчина так з'їдає свою красу та молодість.

В момент злості

Якщо дивитися в дзеркало тоді, коли ви розгнівані – можна принести у свій дім негативну енергетику. Предки вірили, що дзеркало зберігає у собі енергію свого власника, тож ваша злість може залишитися у люстерку та впливати на ваше життя згодом.

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Після похорону

Часто після смерті людини в будинку покійного на 40 днів завішують дзеркала, і роблять це не просто так. Існує повір'я про те, що після смерті душа людини повертається в рідний дім.

І якщо людина побачить себе у дзеркалі, тоді її душа може переміститися у задзеркалля. Згодом душа покійного забирає за собою і живих.