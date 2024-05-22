Когда лучшее время для обработки картофеля: его нельзя пропустить

Картофель - это та культура, которую можно встретить на любом огороде. И для того, чтобы урожай действительно удался, его нужно не только высадить, но и защитить от болезней и вредителей.

Растения картофеля могут поражать различные факторы и болезни: парша, тли, колорадский жук, фузариозная гниль, фитофтороз и многие другие. И для того, чтобы избежать этих неприятностей на осень собрать хороший урожай, нужно позаботиться о своевременном и правильном опрыскивании картофеля.

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Когда и чем нужно опрыскивать картофель

Итак, первый вопрос, который часто задают огородники: можно ли опрыскивать картофель вообще? И ответ здесь – не только можно, но и нужно. Делать это стоит независимо от сорта, ведь весь картофель требует периодической обработки почвы, подкормки и опрыскивания. И здесь главное – правильно подобрать препараты, подходящие для определенных сортов.

Максимальный срок опрыскивания – это 60 дней до сбора урожая. По ранним сортам специалисты советуют не проводить опрыскивание за неделю до уборки картофеля. Можно проводить опрыскивание тогда, когда вы заметили на картофеле следы вредителей или болезни, или профилактически – чтобы предотвратить их появление вообще.



Картофель нужно опрыскивать / Фото Pexels

Запомните, что лучшее время для опрыскивания – это до или после цветения картофеля. Даже если вы замечали на цветках первых жуков, лучше подождать с обработками и вместо этого собрать их вручную.

Но если без опрыскивания не обойтись, во время цветения следует использовать конкретные средства – например. подойдет Фитоверм, Агравертин, Бикол, Акарин или Битоксибацилин. Повторное опрыскивание советуют проводить не ранее, чем через неделю.

Проводят опрыскивание утром или вечером – когда температура воздуха самая низкая, а погода сухая и безветренная. Так препарат равномерно распределится по кустам и подействует правильно. Не забывайте очень тщательно читать инструкцию к препаратам, которые собираетесь использовать для обработок.

Также препараты для опрыскивания нужно постоянно менять. Это делают для того, чтобы у жуков не возникало привыкания к ним.