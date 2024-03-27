Чтобы растение не погибло: правила весенней обрезки ореха

Ни для кого не секрет, что орех - это то растение, которое не очень хорошо переносит обрезки. Впрочем, это все еще важный этап ухода за ними, и проводить ее нужно регулярно.

Процедура обрезки орехового дерева может не только улучшить внешний вид вашего дерева, но и повлиять на его урожайность и здоровье. Поэтому если вы уже выращиваете орехи или только планируете это делать, важно заранее узнать все правила обрезок.

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Как обрезка влияет на здоровье деревьев

Перед тем, как разобраться, когда именно нужно обрезать ореховое дерево, нужно выяснить, для этого вообще нужно проводить обрезки. Этот процесс – это именно то, что поможет вам удерживать под контролем их размер, а также обеспечит правильное распределение солнечного света и воздуха между ветвями. Кроме того, именно во время обрезки вы можете избавиться от больных и старых ветвей.

Если обрезка будет регулярной, это поможет улучшить вентиляцию орехового дерева и уменьшить риски распространения болезней и вредителей.

Когда лучше всего обрезать орех?

Весна – это очень хорошее время для обрезки ореховых деревьев. Именно в это время растения могут активно просыпаться после зимы, на дереве будут формироваться почки и новые ветви. И обрезка весной поможет деревьям сосредоточиться на тех частях, что только начали расти.

Также это обеспечит более быстрое заживление ран и будет способствовать формированию хорошей здоровой кроны дерева.



Орех стоит обрезать рано весной / Фото Pexels

Идеальное время для обрезки орехов весной – это ранняя весна, когда морозы уже закончились, но активный рост еще не начался. Вряд ли вам здесь поможет календарь – обрезать орех нужно тогда, когда еще не летит сок, а это значит, что растение еще не начало активно наполняться полезными веществами.

Как правильно обрезать орех весной

Для того, чтобы ваш орех хорошо рос после обрезки и получил от этого процесса только пользу, вам нужно придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего, вы должны удалить все мертвые, больные и поврежденные ветви. Если вы заметили раненые места, их нужно обработать для того, чтобы предотвратить различные болезни и заражение вредителями.

Убедитесь, что между ветвями достаточно места, чтобы все они могли нормально развиваться. И вы все же должны сохранить несколько основных ветвей, которые и формируют крону.

Также учитывайте форму и направление роста вашего дерева.