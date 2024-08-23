Роза – это не только красивая, но и достаточно требовательный цветок, и к морозам она относится чрезвычайно негативно. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши цветы хорошо перезимовать, их нужно правильно обрезать и надежно укрыть на зиму.

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Когда обрезать розы на зиму

Лучшим сроком для начала зимней обрезки являются первые заморозки – а это примерно середина или конец октября. Когда температура воздуха ночью уже будет опускаться до -3 градусов, тогда ее уже точно нужно проводить.

А вот в теплые дни браться за нее еще не нужно, ведь роза пока находится в зоне роста, поэтому удаление бутонов только стимулирует активный рост растения. Кроме того, обрезка цветов будет проведена удачно только в случае, если вы прекратите их подпитывать еще с начала сентября.

Что же касается молодых роз, то обрезать их нужно на 20 сантиметров в конце сентября. Делается это прежде всего для того, чтобы ветвь начала готовиться к зиме и успела одревеснеть. Но так обрезают только те ветви, которые не имеют бутонов.



Розы требуют много ухода / Фото Pexels

Следующий этап ухода после обрезки – это окучивание. Обрезанные кусты нужно засыпать сухой землей примерно на 10 сантиметров, чтобы привитые ветви были под небольшим слоем почвы. Для этого берут верхний слой земли из сада и насыпают внутрь куста. Кстати, опытные огородники не рекомендуют использовать для окучивания опилки.

А после обрезки розы нужно укрыть только тогда, когда начинаются заморозки. Если же холода небольшие, то цветок без укрытия держат даже до декабря.

Как проводить обрезку на зиму

Обрезать розы нужно для того, чтобы цветок сохранил силы и обновился. И перед обрезкой вам нужно проверить, что куст полностью обнажен – снимите с него все соцветия и листья. Обрезку проводить нужно садовыми ножницами.