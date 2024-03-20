Рассаживают клубнику для того, чтобы избежать излишнего загущения кустов. Сажать клубнику весной на новое место придется и в случае, если вы решили сделать ягодник на новом месте. И для таких работ есть лучшие даты, поэтому обратите на них внимание.

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Участок с клубникой может очень быстро загуститься, и кусты начинают распрямиться и пускать "усы". И в таком случае стеблям родительских растений уже не хватает полезных веществ, и ягод становится меньше. У устаревших кустов также ухудшается иммунитет, и они начинают чаще болеть, поэтому растение нужно пересадить.

Когда нужно пересаживать клубнику

Конечно, заняться пересадками можно осенью, но если вы не успели тогда этого сделать, не беда. Весна также подойдет для этих огородных работ. Но когда выбираете срок для пересадки клубники, вам нужно обратить внимание на несколько чрезвычайно важных моментов.

Прежде всего, земля должна быть уже прогретой, а угроза заморозков – пройти. Кроме того, пересаживать клубнику лучше всего уже после того, как прекратятся затяжные весенние дожди.

Лучше всего для этого подойдет май, ведь тогда земля уже немного подсыхает после таяния снега, и минует угроза, что корни молодых кустов загниют. Если же весна теплая, а снег сошел рано, вы можете пересадить клубнику уже и в апреле.



Клубнику можно пересаживать весной / Фото Pexels

И оптимальный срок, когда вы можете пересадить клубнику весной без ущерба для вашего растения – это промежуток между 15 апреля и 5 мая.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Как подготовить грядку для пересадки клубники

Прежде всего, запомните одно правило: нельзя пересаживать клубнику на то место, где она уже росла раньше. Это из-за того, что там почва уже обедненная, и ее нужно перед этим восстановить.

Участок нужно перекопать в начале апреля, за несколько недель до начала пересадки. Также на каждый квадратный метр земли нужно внести примерно 3 – 4 килограмма компоста или перегноя.