Лучшие дни для выкапывания нарциссов: когда это нужно делать

Нарциссы - это очень популярные цветы, которые выращивают очень многие украинцы. Они эстетичны и неприхотливы в уходе, а также редко подвергаются болезням.

Для того, чтобы цветы правильно переносили и холод, и жару, вам нужно знать, как правильно за ними ухаживать. И часть этого ухода – это своевременное выкапывание. О том, как его правильно проводить, читайте далее.

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Когда нужно выкапывать нарциссы

Садоводы с опытом занимаются выкопкой нарциссов примерно один раз в пять лет. Если вы будете заниматься этим вовремя, цветы продолжат радовать вас красивым цветением. Понять, что уже пришло время пересаживать нарциссы, можно по их внешнему виду.

Например, когда они уже сильно разрослись и начинают загущаться, их уже нужно пересадить. Впрочем, этим не нужно заниматься меньше, чем через 3 года после посадки – так вы можете только снизить сопротивляемость растений различным заболеваниям.

Когда пересаживать нарциссы в Украине

В этом деле, к сожалению, не существует точных правил и сроков, поэтому нужно ориентироваться на то, как выглядят ваши цветы. Лучшее время для пересадки – это холодный период. Все же остальное зависит сугубо от ваших личных предпочтений.

Но многие садоводы с опытом соглашаются, что лучшее время для пересадки – это осень. Занимаются этим после того, как нарциссы отцветают и на них появляются желтые листья – или цветы полностью засыхают.



Нарциссы нужно иногда пересаживать / Фото Pexels

Признаки, что пришло время пересаживать нарциссы, такие:

пожелтевшие листья;

цветы стали очень мелкими;

куст стал ниже;

засыхают бутоны;

кончики листочков подсыхают и обламываются;

на растении становится меньше листьев и луковиц;

клубни разрастаются;

есть признаки болезней.

Как правильно выкапывать нарциссы

Для этого нужно взять садовые вилы и использовать их для того, чтобы не травмировать луковицы. У них нужно срезать листья и оставить корни, а после этого подсушить все это в прохладном темном месте. Проследите, чтобы там была вентиляция, но не попадали прямые солнечные лучи.

С сухих клубней нужно отряхнуть землю и сразу же выбросить гнилые и пораженные луковицы. Здоровые взамен промойте в воде и выдержите 15 минут в растворе перманганата калия или фунгицида.