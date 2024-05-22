Когда пикировать рассаду баклажанов и как это делать: простая инструкция для дачников

Рассада баклажанов нуждается в пикировке, если вы хотите получить действительно хороший урожай. Но для того, чтобы провести этот процесс правильно, нужно знать несколько хитростей.

Многие огородники ошибочно убеждены в том, что баклажанам не нужна пикировка – из-за того, что растение имеет очень нежные корни, которые можно легко травмировать. Вот только на самом деле пикировка пойдет вашим саженцам только на пользу и сделает их крепче, а также ускорит рост.

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Когда нужно пикировать рассаду баклажанов

С пикировкой баклажанов точно нельзя спешить, но и затягивание может привести к нежелательному результату. Пикируют рассаду уже тогда, когда на ростках появились два настоящих листочка – это происходит примерно через 3 – 4 недели после первых всходов. И если вы проведете пикировку раньше, тогда растение будет слишком слабым и может погибнуть. А если слишком опоздаете – тогда рассада начнет вытягиваться и также зачахнет.

Перед тем, как пикировать рассаду, вам нужно подготовить емкости и почву. Земля нужна та же, что и во время посева – рыхлая и легкая. Вы можете использовать готовый грунт, или же приготовить смесь самостоятельно.

Для пикировки баклажанов почва должна быть такой:

торф;

компост;

песок;

древесная зола.

Первые три ингредиента нужно смешать в пропорции 1:2:1, а золы добавляют обычно из расчета 100 граммов на 20 литров.

Нужно позаботиться и о правильных емкостях для пикировки рассады. Объемом они не должны быть больше, чем 1 литр, но и не меньше, чем пол литра. В емкостях на дне сделайте дренажные отверстия – чтобы в них не застаивалась вода. В качестве дренажа можно выложить и нижний слой из керамзита. Грунтом заполняют емкость на 2/3.



Баклажаны нужно правильно пикировать / Фото Pexels

Как пикировать рассаду баклажанов

Прежде всего вам нужно полить рассаду теплой водой за несколько минут до того, как вы начнете пикировку. Сеянец достаньте ложкой из общего контейнера, но следите за тем, чтобы на корнях осталась земля. Также действовать нужно очень осторожно, чтобы не повредить корни.

Сеянец поставьте в лунку, немного углубляя его – на 1 – 1,5 сантиметра от исходного состояния. В почву его нужно немного прижать, но не утрамбовывать. Снова полейте теплой водой.

Лучшее место для саженцев – это немного притененное, защищенное от солнечных лучей место – так баклажаны должны постоять 1 – 2 суток. После этого можно переместить их на освещенный участок и поддерживать там температуру от 20 до 25 градусов.