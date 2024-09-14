Лучше всего дерево растет в южных регионах, и его все же возможно вырастить и в других частях Украины. Но для того, чтобы получить от него по-настоящему богатый урожай, нужно правильно ухаживать за растением.

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Как проводить обрезку персика осенью

Если вы задавали себе вопрос, нужно ли обрезать персик осенью, то ответ здесь прост: да. Обрезка просто необходима для дальнейшего стремительного роста растения. Поэтому осенью нужно провести обрезку всех ветвей, выросших за период года. Это также поможет персику пережить резкий перепад температуры, когда начнется поздняя осень и зима.

Но, конечно же, обрезка персика проводится не только осенью, но и в другие времена года.

Весной ее проводят для того, чтобы омолодить старые ветви и деревья. Летом же, например, можно убрать сухие ветки, которые вы пропустили весной. А вот осень – это уже та пора, когда нужно провести полную санитарную очистку перед началом зимы. Очень важно также убрать новые пасынки, на которых могут жить паразиты или какие-то неприятные болезни.

Поэтому, вот инструкция, как проводить обрезку персика осенью.

Сначала нужно обрезать основную верхнюю ветвь.

После этого убирают боковые только по верхушке, оставляют всего несколько веточек внизу.

Некоторые густые ветви нужно проредить, чтобы создать место для урожая следующего года.

Сухие и больные ветви также нужно убрать.

Длинные и тонкие ветви обрезают до половины.



Персик нужно обрезать осенью / Фото Pexels

Когда проводить обрезку персика

Лучше всего проводить обрезку после того, как вы соберете урожай персика. Затягивать этот процесс не стоит, и обрезка должна проводиться не позднее, чем в середине октября. Для того, чтобы проводить ее, нужно выбрать сухой день, когда не будет ветра, чтобы дерево не почувствовало неприятных последствий.

Кроме того, инструменты должны быть идеально чистыми, предварительно обработанными марганцовкой.