Найкраще дерево росте у південних регіонах, та його все ж можливо виростити і в інших частинах України. Та для того, щоб отримати від нього по-справжньому багатий врожай, потрібно правильно доглядати за рослиною.

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Як проводити обрізку персика восени

Якщо ви ставили собі запитання, чи потрібно обрізати персик восени, то відповідь тут проста: так. Обрізка просто необхідна для подальшого стрімкого зростання рослини. Тож восени потрібно провести обрізку усіх гілок, що виросли за період року. Це також допоможе персику пережити різкий перепад температури, коли почнеться пізня осінь та зима.

Але, звісно ж, обрізка персика проводиться не тільки восени, але й в інші пори року.

Навесні її проводять для того, щоб омолодити старі гілки та дерева. Влітку ж, наприклад, можна прибрати сухі гілки, які ви пропустили навесні. А ось осінь – це вже та пора, коли потрібно провести повну санітарну очистку перед початком зими. Дуже важливо також прибрати нові пасинки, на яких можуть жити паразити чи якісь неприємні хвороби.

Отож, ось інструкція, як проводити обрізку персика восени.

Спершу потрібно обрізати основну верхню гілку.

Після цього прибирають бічні тільки по верхівці, залишають всього кілька гілочок внизу.

Деякі густі гілки потрібно прорідити, аби створити місце для урожаю наступного року.

Сухі і хворі гілки також потрібно прибрати.

Довгі та тонкі гілки обрізають до половини.



Персик потрібно обрізати восени / Фото Pexels

Коли проводити обрізку персика

Найкраще проводити обрізку після того, як ви зберете урожай персика. Затягувати цей процес не варто, і обрізка має проводитися не пізніше, ніж в середині жовтня. Для того, щоб проводити її, потрібно обрати сухий день, коли не буде вітру, щоб дерево не відчуло неприємних наслідків.

Окрім того, інструменти мають бути ідеально чистими, попередньо обробленими марганцівкою.