Если вы хотите получить хороший урожай от картофеля, нужно выбрать лучший день для посадки и впоследствии правильно поливать картофель и осуществлять другой необходимый уход. Также нужно и отобрать хороший картофель для посадки.

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Когда лучшее время для посадки картофеля

Прежде всего вам нужно обратить внимание на тот месяц, что будет лучшим для посадки картофеля. А еще за месяц до того вам нужно достать картофель из погреба и отобрать здоровые картофелины среднего размера – именно они лучше всего подойдут для посадки.

Их нужно перенести в теплое и светлое помещение, где днем температура не будет опускаться ниже, чем 14 – 16 градусов, а ночью – не менее, чем 6. Также там должна быть достаточно высокая влажность.

Картофелины разложите в ящиках в один слой так, чтобы они все хорошо освещались. Если вы прорастите картофель таким образом, они сформируют крепкие небольшие ростки, что уже будут иметь крошечные листочки.

Картофель нужно проращивать
Картофель нужно прорастить перед посадкой / Фото Pexels

В таких картофелинах почти сразу же после высадки начнет развиваться корневая система. Специалисты советуют высаживать картофель именно тогда, когда средняя температура уже будет примерно 8 – 10 градусов в течение как минимум нескольких дней. Кстати, не забудьте проверить и температуру почвы – на глубине 10 – 12 сантиметров он должен прогреться по крайней мере до 7 градусов.

Лучше всего сажать картофель на месте, где раньше росли озимые зерновые, бобовые, капуста, масличная редька, горчица и рапс.

Лучшее время для посадки картофеля – это тогда, когда месяц спадает, или в конце фазы, когда он растет.

Лучшие даты для посадки картофеля в апреле, мае и июне:

  • апрель: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30;
  • май: 3 – 4, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31;
  • июнь: 3 – 4, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 27.

Другие даты будут совсем не такими благоприятными для высадки этой культуры.

Также важно учитывать лунный календарь и в таких вопросах, как полив и подкормка ваших овощей. Учитывайте, что первое время ростки получают питательные вещества, которые содержатся в клубне. А уже через несколько недель после посадки можно проводить первые поливы и подкормки.

В какие дни 2024 года нужно подкармливать и поливать картофель:

  • апрель: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 14 – 15, 19 – 20, 24 – 25, 29 – 30;
  • май: 3 – 4, 7 – 8, 11 – 13, 16 – 18, 21 – 22, 26 – 27, 30 – 31;
  • июнь:– 3 – 4, 8 – 9, 12 – 14, 17 – 19, 22 – 23, 26 0 27;
  • июль: 1 – 2, 5 – 6, 10 – 11, 15 – 16, 19 – 21, 24 – 25, 28 – 29;
  • август: 1 – 3, 6 – 8, 11 – 13, 16 – 17, 20 – 21, 24 – 25, 29 – 30.