Якщо ви хочете отримати хороший урожай від картоплі, потрібно обрати найкращий день для посадки та згодом правильно поливати картоплю та здійснювати інший необхідний догляд. Також потрібно і відібрати хороші бульби для посадки.

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Коли найкращий час для посадки картоплі

Передусім вам потрібно звернути увагу на той місяць, що буде найкращим для посадки картоплі. А ще за місяць до того вам потрібно дістати бульби з погреба та відібрати здорові картоплини середнього розміру – саме вони найкраще підійдуть для посадки картоплі.

Їх потрібно перенести у тепле та світле приміщення, де вдень температура не буде опускатися нижче, ніж 14 – 16 градусів, а вночі – не менше, ніж 6. Також там має бути досить висока вологість.

Картоплини розкладіть у ящиках в один шар так, щоб вони усі добре освітлювалися. Якщо ви проростите картоплю таким чином, вони сформують міцні невеликі паростки, що вже матимуть крихітні листочки.

Картоплю потрібно пророщувати
Картоплю потрібно проростити перед посадкою / Фото Pexels

У таких картоплинах майже відразу ж після висаджування почне розвиватися коренева система. Фахівці радять висаджувати картоплю саме тоді, коли середня температура вже буде приблизно 8 – 10 градусів протягом щонайменше кількох днів. До речі, не забудьте перевірити і температуру ґрунту – на глибині 10 – 12 сантиметрів він має прогрітися принаймні до 7 градусів.

Найкраще саджати картоплю на місці, де раніше росли озимі зернові, бобові, капуста, олійна редька, гірчиця та ріпак.

Найкращий час для посадки картоплі – це тоді, коли місяць спадає, або ж наприкінці фази, коли він зростає.

Найкращі дати для посадки картоплі у квітні, травні та червні:

  • квітень: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30;
  • травень: 3 – 4, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31;
  • червень: 3 – 4, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 27.

Інші дати будуть зовсім не такими сприятливими для висадки цієї культури.

Також важливо зважати на місячний календар і у таких питаннях, як поливання та підживлення вашої городини. Зважайте, що перший час паростки отримують поживні речовини, які містяться в бульбі. А вже через кілька тижнів після посадки можна проводити перші поливи та підживлення.

В які дні 2024 року потрібно підживлювати і поливати картоплю:

  • квітень: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 14 – 15, 19 – 20, 24 – 25, 29 – 30;
  • травень: 3 – 4, 7 – 8, 11 – 13, 16 – 18, 21 – 22, 26 – 27, 30 – 31;
  • червень: 3 – 4, 8 – 9, 12 – 14, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 27;
  • липень: 1 – 2, 5 – 6, 10 – 11, 15 – 16, 19 – 21, 24 – 25, 28 – 29;
  • серпень: 1 – 3, 6 – 8, 11 – 13, 16 – 17, 20 – 21, 24 – 25, 29 – 30.