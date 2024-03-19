Якщо ви хочете отримати хороший урожай від картоплі, потрібно обрати найкращий день для посадки та згодом правильно поливати картоплю та здійснювати інший необхідний догляд. Також потрібно і відібрати хороші бульби для посадки.

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Коли найкращий час для посадки картоплі

Передусім вам потрібно звернути увагу на той місяць, що буде найкращим для посадки картоплі. А ще за місяць до того вам потрібно дістати бульби з погреба та відібрати здорові картоплини середнього розміру – саме вони найкраще підійдуть для посадки картоплі.

Їх потрібно перенести у тепле та світле приміщення, де вдень температура не буде опускатися нижче, ніж 14 – 16 градусів, а вночі – не менше, ніж 6. Також там має бути досить висока вологість.

Картоплини розкладіть у ящиках в один шар так, щоб вони усі добре освітлювалися. Якщо ви проростите картоплю таким чином, вони сформують міцні невеликі паростки, що вже матимуть крихітні листочки.



Картоплю потрібно проростити перед посадкою / Фото Pexels

У таких картоплинах майже відразу ж після висаджування почне розвиватися коренева система. Фахівці радять висаджувати картоплю саме тоді, коли середня температура вже буде приблизно 8 – 10 градусів протягом щонайменше кількох днів. До речі, не забудьте перевірити і температуру ґрунту – на глибині 10 – 12 сантиметрів він має прогрітися принаймні до 7 градусів.

Найкраще саджати картоплю на місці, де раніше росли озимі зернові, бобові, капуста, олійна редька, гірчиця та ріпак.

Найкращий час для посадки картоплі – це тоді, коли місяць спадає, або ж наприкінці фази, коли він зростає.

Найкращі дати для посадки картоплі у квітні, травні та червні:

квітень: 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 19 – 21, 29 – 30;

травень: 3 – 4, 11 – 13, 26 – 27, 30 – 31;

червень: 3 – 4, 17 – 19, 22 – 23, 26 – 27.

Інші дати будуть зовсім не такими сприятливими для висадки цієї культури.

Також важливо зважати на місячний календар і у таких питаннях, як поливання та підживлення вашої городини. Зважайте, що перший час паростки отримують поживні речовини, які містяться в бульбі. А вже через кілька тижнів після посадки можна проводити перші поливи та підживлення.

В які дні 2024 року потрібно підживлювати і поливати картоплю: