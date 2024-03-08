Лучшее растение для новичков: когда сажать лилии в открытый грунт

Цветы на клумбе могут придать любому участку более эффектный вид. И особенно приятно, когда эти цветы достаточно неприхотливы и требуют немного ухода.

Многие садоводы и садоводов отдают предпочтение именно лилиям из-за того, что они не только очень красивые и ароматные, но и очень неприхотливы в уходе. Впрочем, несколько правил посадки все же нужно запомнить, чтобы потом наслаждаться красивым цветением.

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Когда сажать лилии

В сроках посадки это растение также не очень прихотливое, поэтому они достаточно гибкие: высаживать лилию можно и весной, и осенью. Но несмотря на то, что многие садоводы советуют заняться этим как раз перед приходом холодного времени, есть свои плюсы и в весенней посадке цветов.

Если вы все же решили заниматься этим перед летом, лучшим временем для высадки лилий будет период от середины апреля и до начала мая. Единственный недостаток весенней посадки заключается в том, что так ваша лилия даст мало детищ.

Для того, чтобы ваше растение хорошо прижилось на участке и оставалось здоровым, перед посадкой вам нужно позаботиться о почве и ее подкормке. Сначала вам нужно промыть луковицы лилии в растворе марганцовки – для этого размешайте 7 граммов вещества на 10 литров воды.



Лилии нужно сажать в апреле / Фото Pexels

Почва для посадки должна быть рыхлой, влажной и иметь щелочную реакцию. Лучше всего, чтобы земля была перекопана и предварительно подкормлена фосфорно-калийными удобрениями. Для того, чтобы подпитывать землю перед посадкой лилий, не стоит использовать обычный перегной, ведь от него луковица может заразиться некоторыми болезнями. Территорию для посадки лилий также стоит посыпать золой, ведь это будет благоприятно влиять не только на состав земли, но и на растение.

Лучшим участком для посадки лилий будет солнечное место, где есть небольшая тень. Обратите внимание, что не стоит сажать лилии в местах, где бывают большие скопления воды, ведь это может негативно повлиять на растение.

Луковицу высаживайте в ямку от 10 до 15 сантиметров в глубину. Расстояние между посадками должно быть примерно 17 сантиметров для низкорослых сортов и 30 сантиметров для высокорослых.