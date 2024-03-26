Если вы хотите, чтобы летом пионы порадовали вас пышным и красивым цветом, их нужно вовремя и правильно посадить. Для этого не помешает знать несколько хитростей и секретов.

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Когда лучше сажать пионы – осенью или весной?

На самом деле лучшее время для посадки пионов – это все же осень. Но если в предыдущем сезоне вы замешкались и не успели это сделать, не беда. Дело в том, что устойчиво-теплые майские дни могут пагубно влиять на такие цветы, и корень пиона начнет отращивать надземные побеги, а это пойдет во вред укоренению.

Тогда молодые и сочные побеги будут тянуть из пиона всю силу, и подпитываться цветку будет нечем, ведь он не успеет образовать молодые всасывающие корешки. И именно по этой причине советуют высаживать пионы в апреле-мае, а не дотягивать до самого конца весны.

Поэтому, идеальный индикатор того, что уже пора сажать пионы – это температура почвы. Он должен быть слегка прохладный – от 2 до 7 градусов, но уже не промерзший. Поэтому несмотря на то, что оптимальным сезоном для посадки пионов считается осень, вы можете получить пышный цвет и в случае, если не пропустите правильные сроки и весной.



Пионы можно посадить весной / Фото Pexels

Как правильно посадить пионы

Посадка начинается еще с выбора саженцев, и к этой задаче вам нужно отнестись крайне ответственно. Но здесь все не так сложно, как вам может показаться: вполне достаточно будет придерживаться всего нескольких правил. В частности:

корневище должно быть достаточно большим;

не должно быть гнили и плесени;

корни на ощупь должны быть крепкими, а не вялыми, а также без наростов в форме узлов;

на саженце должны быть несколько почек красного или белого цвета.

Также помните, что качество саженца вы можете легко проверить даже во время покупки. Все, что вам для этого нужно – это погрузить его корневище в воду. Если место среза матовое, то это означает, что пион хороший, а если же близит – значит, что саженец уже начал подгнивать, даже если еще незаметно.