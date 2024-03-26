Якщо ви хочете, щоб влітку півонії порадували вас пишним і красивим цвітом, їх потрібно вчасно і правильно посадити. Для цього не завадить знати кілька хитрощів та секретів.

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Коли краще садити півонії – восени чи навесні?

Насправді найкращий час для посадки півоній – це все ж таки осінь. Та якщо попереднього сезону ви забарилися і не встигли це зробити, не біда. Річ у тому, що стійко-теплі травневі дні можуть згубно впливати на такі квіти, і корінь півонії почне відрощувати надземні пагони, а це піде на шкоду укоріненню.

Тоді молоді та соковиті пагони тягнутимуть із півонії усю силу, і підживлюватися квітці буде нічим, адже вона не встигне утворити молоді всмоктувальні корінці. І саме з цієї причини радять висаджувати півонії у квітні-травні, а не дотягувати аж до самого кінця весни.

Отож, ідеальний індикатор того, що вже настав час садити півонії – це температура ґрунту. Він має бути злегка прохолодний – від 2 до 7 градусів, але вже не промерзлий. Тож попри те, що оптимальним сезоном для посадки півоній вважається осінь, ви можете отримати пишний цвіт і у випадку, якщо не пропустите правильні терміни й навесні.



Півонії можна посадити навесні / Фото Pexels

Як правильно посадити півонії

Посадка починається ще із вибору саджанців, і до цього завдання вам потрібно поставитися вкрай відповідально. Та тут все не так складно, як вам може видатися: цілком достатньо буде дотримуватися всього кількох правил. Зокрема:

кореневище має бути досить великим;

не має бути гнилі та цвілі;

коріння на дотик має бути міцним, а не млявим, а також без наростів у формі вузлів;

на саджанці мають бути кілька бруньок червоного або ж білого кольору.

Також пам'ятайте, що якість саджанця ви можете легко перевірити навіть під час купівлі. Все, що вам для цього потрібно – це занурити його кореневище у воду. Якщо місце зрізу матове, то це означає, що півонія хороша, а якщо ж близить – значить, що саджанець вже почав підгнивати, навіть якщо ще непомітно.