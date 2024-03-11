Неприхотливое растение, которое должно быть на огороде: когда нужно сажать щавель

Весна - это начало для садово-огородных работ, и очень важно вовремя высадить все овощи. Но в начале сезона делать это нужно осторожно, чтобы ваши растения не замерзли.

Весной стоит ожидать прихода тепла, однако в эту неопределенную пору года температура может меняться довольно стремительно и непредсказуемо, и это может плохо влиять на некоторые культуры. Поэтому лучше не рисковать и сначала высадить в грунт такую неприхотливую зелень, как щавель.

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Когда нужно сеять щавель в 2024 году

Сеять щавель за год можно трижды – весной, летом и под зиму. К весенней посадке щавеля можно переходить сразу же после того, как прогреется земля. Лучше всего для посадки этой культуры подходит начало или середина апреля – 2, 3, 9, 12 или 13 апреля.

На самом деле щавель считается достаточно неприхотливым и к тому же морозостойким растением, поэтому ему не будут страшны незначительные колебания температуры в апреле. Впрочем, у растения все же есть одна прихоть, и это – частый полив. Поэтому в весенней посадке есть еще одно преимущество – в это время почвы достаточно влажные, и это может обеспечить стремительный рост саженцев.

Как сеять и ухаживать за щавелем

Для того, чтобы посеять щавель, вам не нужно проводить какую-то длительную подготовку земли или предварительно высаживать рассаду. Единственное, что нужно сделать – это правильно и хорошо выбрать место для посева. Для щавеля следует отводить плодородный и влажный участок, на котором будет как можно меньше сорняков. Особенно важно обезопасить щавель от воздействия пырея.

Перед тем, как сажать щавель, вам нужно подготовить бороздки, что будут глубиной не более, чем 2 сантиметра. Зато между рядами нужно оставить место в 20 сантиметров и увлажнить полученные ряды, и после этого плотно засеять в них щавель.

После этого все, что вам останется делать – это только регулярно поливать растение в сухую погоду и дважды проредить всходы – при появлении листочков и еще через несколько недель.

Пересыхание же почвы может привести к тому, что цветоносы сформируются слишком рано, и общее качество урожая существенно снизится. А вот после полива или дождя вам обязательно следует рыхлить междурядья и полоть сорняки.