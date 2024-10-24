Осенью тюльпаны сажают для того, чтобы как можно раньше увидеть цветение весной. И если вы вовремя высадите луковицы, зацветут они на несколько недель раньше, чем у соседей, пишет Vse Roste.

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Когда осенью высаживать тюльпаны

К сожалению, точных календарных дат для высадки тюльпанов не существует, и ориентироваться в этом деле нужно исключительно на погоду. Для определения оптимального периода для посадки тюльпанов нужно дождаться, пока температура почвы достигнет примерно 7 градусов.

Важно не посадить тюльпаны слишком рано или слишком поздно. Если вы поспешите, это может привести к тому, что они прорастут до наступления морозов, а потом погибнут с первыми холодами. Но если и затягивать с делом, это приведет к тому, что луковицы не успеют укорениться, и во время зимы погибнут.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Существует и еще одна проблема, связанная со слишком ранней посадкой: это сорняки, с которыми придется бороться весной. На клумбе они начнут активно расти с первым тепло, а тогда будут мешать расти тюльпанам. Важно заранее продумать, где именно высадить тюльпаны. Если участок будет слишком темный, или же в нем будет скапливаться дождевая вода, это может привести к тому, что у вас не получится вырастить хорошую клумбу, даже если вы правильно высадите тюльпаны осенью.

Обычно тюльпаны высаживают с середины сентября до середины ноября. Но для большинства регионов оптимальным месяцем для посадки все же является октябрь.



Осенью нужно посадить тюльпаны / Фото Pexels

Как посадить тюльпаны осенью

Перед посадкой луковицы вам нужно выбрать идеальное место для клумбы: хорошо освещенное, достаточно увлажненное и безветренное. Переберите весь посадочный материал и отсейте больные, плохие луковицы. Иначе заболевание может распространиться по всей клумбе.

Перекопайте землю на глубину в 35 сантиметров. В закисленную почву нужно внести известь, а если она слишком песчаная – тогда торф. В лунки глубиной 15 сантиметров поместите тюльпаны, а потом заверните их землей.

Поздние посадки нужно также защитить от мороза с помощью мульчи или веток хвойных деревьев.