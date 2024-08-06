Когда собирать урожай кабачков: не упустите идеальное время

В августе кабачки уже готовы к тому, чтобы вы собрали их с грядки. Но пропустить правильный момент нельзя, и есть еще и другая проблема. После того, как вы их соберете, их нужно еще и правильно хранить.

Трудно пропустить время уборки кабачков – ведь сейчас они просто повсюду, и иногда дачники даже не знают, куда девать богатый урожай. И кабачки очень быстро растут: за одну ночь они могут превратиться в 40-сантиметровые овощи.

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Сколько кабачков посадить, чтобы урожая не было много

Растения могут производить мужские и женские цветы, и это делает кабачки идеальным растением для того, чтобы выращивать на небольшом участке. И все потому, что растению не нужен другой цветок для того, чтобы завязать плоды. Поэтому одного здорового растения уже будет достаточно для того, чтобы вы получили несколько плодов.

А несколько растений кабачков обеспечат урожаем и вас, и всех ваших друзей. Но если вы высадите целую грядку, придется раздавать плоды не только друзьям, но и знакомым.

Какие кабачки нужно собирать

Когда вы собираете кабачки, в идеале их нужно сорвать еще тогда, когда они мелкие и нежные, ведь тогда они будут лучшие на вкус. Зато переростки становятся волокнистыми внутри и жесткими снаружи, и добавлять их в блюда будет гораздо сложнее.

Именно поэтому важно собирать кабачки своевременно и не пропускать правильные дни. Кабачки растут на густом, неплетистом растении, имеющем большие темно-зеленые листья. Именно они дают плодам тень, но также из-за них вы можете вовремя не заметить небольшие плоды. И в один миг вы имеете маленькие кабачки, а уже в следующее – гигантские.



Кабачки нужно часто собирать / Фото Pexels

В идеале собирать кабачки можно уже тогда, когда плоды достигают длины 15 – 20 сантиметров. Но у некоторых сортов есть плоды, которые достигают длины до 30 сантиметров, а все еще остаются очень вкусными.

Но если вы собираете кабачки достаточно часто, вы заметите, что созревание ускоряется. И это может быть и плюсом, и минусом одновременно. Если вы поймете, что утопаете в кабачках и не успеваете их съедать, вы можете оставить несколько плодов на растении, чтобы немного замедлить общий рост.