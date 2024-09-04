5 признаков, что тыквы уже можно собирать с огорода: не пропустите их

Если вы хотите, чтобы тыквы выглядели наилучшим образом, а также долго хранились, не теряя вкуса, тогда здесь решающее значение играет своевременный их сбор.

Тыквы – это те овощи, которые могут любому подарить осеннее настроение. Но для того, чтобы насладиться блюдами, приготовленными из них, нужно знать, когда они уже готовы к сбору. И очень важно не пропустить момент, чтобы сохранить продукту долговечность и обеспечить качество.

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Насыщенный цвет

Ваша тыква уже на грядке должна иметь определенный цвет. Уже когда кожура приобретает ожидаемый оттенок, очень часто темно-оранжевого, и начинает твердеть, тогда тыквы можно собирать.

Учитывайте то, что спелая тыква должна противостоять проколу ногтем и не прогибаться при нажатии.

Матовая кожура

Молодые тыквы имеют достаточно блестящую кожуру, и если она выглядит именно так, тогда тыкву еще не нужно собирать. Вместо этого дождитесь, пока овощ станет тусклым, матовым. Это будет означать, что она уже полностью созрела.



У спелой тыквы должна быть матовая кожура / Фото Pexels

Жесткий стебель и увядшие листья

Еще один признак, на который точно нужно обратить внимание – это отмирание зеленой массы тыквы. Когда он начинает созревать, его стебли и листья уже не нужны, ведь они предназначены для защиты тыквы во время роста.

А по мере созревания покров тыквы начинает опускаться, обнажая полностью спелые плоды. Стебли тогда станут твердыми, сухими и коричневыми, а листья лозы начнут увядать. Все это – надежные признаки того, что тыкву уже пора собирать.

Тест на надавливание

Он немного напоминает то, как вы проверяете на спелость тыквы. Вы должны постучать по кожуре кулаком и услышать пустой звук. Если же он звонкий, тогда стоит еще немного подождать до полной спелости овоща.

Время

Обычно тыквы созревают за 90 – 120 дней после посадки, поэтому вы можете достаточно легко вычислить момент, когда овощ достигнет спелости. Впрочем, сорт тыквы и погодные условия могут серьезно повлиять на время сбора урожая.

Быстрее они растут в теплую погоду, а вот если лето оказалось прохладным, тогда созревание может задержаться.