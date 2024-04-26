Лучшее время для выкапывания тюльпанов: когда это нужно делать

Тюльпаны - это одни из самых красивых и ранних цветов, зацветающих весной. В мае вы их уже, наверное, не увидите. Но луковицы все еще нужно выкопать.

Выкапывание тюльпанов – это важная часть ухода за ними, и многие садоводы задаются вопросом, как это сделать правильно, чтобы не навредить растениям, и чтобы в следующем году получить пышное цветение.

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Когда нужно выкапывать тюльпаны

Луковицы цветов чаще всего садоводы выкапывают в конце июня или в июле. Некоторые садоводы, впрочем, делают это позже – например, в августе или сентябре. Но обратите внимание на то, что к этому времени вам будет уже не так просто отыскать расположение луковиц.

Некоторые из луковиц просто могут остаться в земле и подгнивать там, и именно поэтому так важно поймать момент, когда надземная часть растения уже пожелтеет и начнет понемногу подсыхать. И именно по ней вы можете легко обнаружить в почве свою луковицу.



Тюльпаны нужно вовремя выкапывать / Фото Pexels

Но выкапывать их также нужно правильно. И вот как это делать.

Прежде всего, вытяните луковицы из земли – важно заниматься этим в теплую погоду.

За неделю до того, как решите выкапывать луковицы, прекратите полив цветов. Важно, чтобы вы выкапывали луковицы из сухой земли.

Проводить выкапывание нужно очень осторожно – чтобы ничего не повредить. И особенно внимательными стоит быть к посадочному материалу для размножения тюльпанов.

Копайте глубже – если вы не выкапывали луковицы тюльпанов уже в течение нескольких лет, они могли уйти в глубину.

Лучше всего для выкапывания брать вилы, а не лопату – так вы снизите риск повредить луковицы.

Но на выкопке все не заканчивается – вам также нужно подготовить луковицы тюльпанов к хранению. Для этого отряхните их от земли и просушите на солнечном месте. Вы также можете обрезать надземную часть и рассортировать луковицы по размеру. Не забудьте отбраковать все поврежденные и пораженные вредителями экземпляры.

Приготовьте солевой раствор и промойте в нем весь посадочный материал, что вы отобрали для хранения. Для раствора нужно в литре воды развести столовую ложку соли.

После этого луковицы нужно заново просушить и разложить их в один слой по сортам в ящики. Очень удобно будет хранить луковицы тюльпанов в лотках из-под яиц.