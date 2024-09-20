Когда осенью высаживать газон: идеальное время знают не все дачники

Для того, чтобы весной получить наиболее качественный и густой газон, высаживать траву советуют или весной, или осенью. Летние месяцы взамен совсем не годятся.

Некоторые огородники высаживают газон во второй декаде мая, и все же наиболее результативной считается осенняя посадка травы. Но как именно ее провести и когда?

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Почему газон нужно сажать осенью

Существует несколько причин, по которым осень считается лучшим временем для высадки газона. В частности:

воздух уже достаточно влажный;

влажность почвы также соответствует требованиям;

температура воздуха становится умеренной;

осенью сорняки растут гораздо хуже;

трава будет быстро формировать побеги и корневую систему.

Осенняя посадка также идеально подойдет для людей, которые весной не успели подготовить участок под газон. Ведь это требует немалого количества усилий: вынести весь мусор с территории, утрамбовать и разровнять почву согласно всем правилам и тому подобное.

Тем более опытные дачники рекомендуют оставлять землю по крайней мере на месяц для отдыха. Поэтому если участок для газона готов в начале лета, посев травы лучше отложить все же до осени.



Газон нужно сеять осенью / Фото Pexels

Когда осенью сеять газонную траву

Обычно в смесях для газона есть несколько различных видов трав. Конечно же, все они имеют примерно одинаковые требования к температуре и влажности, поэтому при выборе времени для посева, вам нужно придерживаться главного правила – до заморозков должно оставаться не менее, чем 40 дней.

В Украине идеальное время для посадки газона – от начала сентября и до 25 числа включительно. Впрочем, можно сажать газон и под зиму.

Как посадить газон под зиму

Немало огородников высаживают газонную траву именно так, ведь это, как оказалось, дает отличный результат. Выбрать для посадки нужно безветренный день, и так семена не разлетится, и трава впоследствии взойдет однородно.

Земля в это время уже должна быть слегка примерзшей. После высева семян его следует присыпать торфом слоем от 8 до 10 сантиметров. И впоследствии участок нужно разровнять катком для газона.

Среди преимуществ ноябрьского высеивания есть такие: