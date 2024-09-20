Когда осенью высаживать газон: идеальное время знают не все дачники
Источник:"Клуб Растений"
Для того, чтобы весной получить наиболее качественный и густой газон, высаживать траву советуют или весной, или осенью. Летние месяцы взамен совсем не годятся.
Некоторые огородники высаживают газон во второй декаде мая, и все же наиболее результативной считается осенняя посадка травы. Но как именно ее провести и когда?
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Почему газон нужно сажать осенью
Существует несколько причин, по которым осень считается лучшим временем для высадки газона. В частности:
- воздух уже достаточно влажный;
- влажность почвы также соответствует требованиям;
- температура воздуха становится умеренной;
- осенью сорняки растут гораздо хуже;
- трава будет быстро формировать побеги и корневую систему.
Осенняя посадка также идеально подойдет для людей, которые весной не успели подготовить участок под газон. Ведь это требует немалого количества усилий: вынести весь мусор с территории, утрамбовать и разровнять почву согласно всем правилам и тому подобное.
Тем более опытные дачники рекомендуют оставлять землю по крайней мере на месяц для отдыха. Поэтому если участок для газона готов в начале лета, посев травы лучше отложить все же до осени.
Газон нужно сеять осенью / Фото Pexels
Когда осенью сеять газонную траву
Обычно в смесях для газона есть несколько различных видов трав. Конечно же, все они имеют примерно одинаковые требования к температуре и влажности, поэтому при выборе времени для посева, вам нужно придерживаться главного правила – до заморозков должно оставаться не менее, чем 40 дней.
В Украине идеальное время для посадки газона – от начала сентября и до 25 числа включительно. Впрочем, можно сажать газон и под зиму.
Как посадить газон под зиму
Немало огородников высаживают газонную траву именно так, ведь это, как оказалось, дает отличный результат. Выбрать для посадки нужно безветренный день, и так семена не разлетится, и трава впоследствии взойдет однородно.
Земля в это время уже должна быть слегка примерзшей. После высева семян его следует присыпать торфом слоем от 8 до 10 сантиметров. И впоследствии участок нужно разровнять катком для газона.
Среди преимуществ ноябрьского высеивания есть такие:
- трава начнет расти буквально на глазах;
- легкая мерзлота закалит семена, и трава получит дополнительную силу;
- первые всходы появятся совсем рано весной;
- растения будут морозостойкими и влагостойкими.