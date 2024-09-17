Нужно подобрать идеальное время: когда сажать лук на зиму

Для того, чтобы получить по-настоящему ранний урожай, многие садоводы высаживают культуры под зиму. И одной из культур, которые прекрасно переносят такую посадку, является лук.

Сорта озимого лука могут прекрасно переносить долгие морозы, поэтому относительно посадки лука осенью волноваться не стоит. Впрочем, все же стоит посадить его вовремя, ведь иначе он начнет прорастать слишком рано и погибнет с наступлением холодов, пишет "Мир Растений".

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Как выбрать лук для посадки?

Как и со всеми другими культурами, первым делом вам нужно определиться с сортом. Для посадки лука под зиму пригодны немало местных разновидностей, поэтому выбирать растения стоит только опираясь на свой вкус.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перед началом выращивания вам, конечно же, нужно обратить внимание на качество луковиц – ваш посадочный материал должен иметь характерных запах лука, без примесей гнили или сырости.

Лучшие урожаи овощей получатся при посадке лука-севка и овсюжки. Если же лук вы сажаете для зелени, тогда лучше использовать выборку, ведь он реже уходит в стрелку.



Лук нужно выбирать правильно / Фото Pexels

Когда сажать озимый лук осенью?

Озимый лук в Украине высаживают в промежутке с середины октября до начала ноября. Главное сделать это за 30 – 35 дней до наступления холодов. Если посадить лук в теплые дни, он начнет прорастать, а зимой замерзнет. А вот если вы слишком затянете с посадкой, тогда лук севок не успеет образовать корневой системы до начала холодов.

Если температура опустилась до 5 градусов и держится так уже несколько дней – самое время высаживать лук.