Исчезнет без следа: когда обрабатывать картофель от колорадского жука – самые эффективные методы

Колорадские жуки вредны не только для картофеля, но и для других овощей. Уничтожить их без применения пестицидов очень сложно, но возможно. Лучшее время для обработки – до или после цветения.

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Колорадский жук способен размножаться быстро и в невероятных количествах – только 1 самка может откладывать от тысячи яиц, из которых появляются личинки, а из них – примерно 700 взрослых особей. Поэтому медлить с обработкой картофеля от жука нельзя.

Чем обрабатывать картофель от жуков

Первый способ борьбы с вредителем – ручной, который подойдет только для маленьких участков, ведь необходимо внимательно осмотреть каждый кустик картофеля. Особенно надо смотреть на нижнюю часть листьев, ведь там могут быть не только самки, но и отложенные яйца или личинки. Собранных жуков помещают в ведро с раствором соли или в керосин.

Второй метод – народные средства, такие как обсыпка кустов и листьев кукурузной мукой или золой. Последняя убивает как взрослых вредителей, так и их личинок. Работы желательно проводить рано утром или после дождя, благодаря этому зола останется на листьях картофеля. Можно посыпать также между рядами. Процедуру проводят раз в две недели.



Обрабатывать картофель от вредителей – сверхважно / Фото Unsplash

Третий вариант уничтожения – опрыскивание растений настоями из трав, листьев и других природных веществ. Луковую шелуху, березовую кору, коноплю, тополиные листья настаивают 10 – 12 дней без кипячения. Горчица и уксус тоже могут идеально подойти для борьбы с колорадским жуком. В десяти литрах надо смешать 100 граммов уксуса и 250 граммов горчичного порошка. Опрыскивание лучше проводить в сухую погоду вечером, чтобы не потерять эффект отваров и настоек.

Четвертый метод – профилактическая обработка картофеля от жука. В частности, посадка цветов, которые имеют резкий запах, – конопли, пижмы, хрена, фиалки ночной, календулы, чеснока, лука и других. Этот способ хорош не только для борьбы с вредителем, но и для украшения огорода или дачи.

Также можно приготовить настой из чеснока – 200 граммов измельченного чеснока заливают ведром воды и дают постоять сутки. Затем добавляют 50 граммов хозяйственного мыла и размешивают, после этого опрыскивают нужный участок.