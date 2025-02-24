Весенняя обрезка деревьев: не пропустите эти дни, чтобы ветви гнулись от плодов

Обрезают обычно деревья дважды в год: осенью и весной. Но важно угадать со временем: чтобы не было слишком холодно, но деревья еще спали и на них не успели сформироваться почки.

Для того, чтобы деревья дали хороший урожай летом и осенью, их нужно обрезать гораздо раньше – в самом начале весны, сообщает 24 Канал. Эта процедура чрезвычайно важна, и от нее будет зависеть состояние ваших деревьев на последующий год.

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Как обрезать деревья весной?

Перед тем, как начинать обрезать ветви, стоит запомнить несколько правил, чтобы обрезка принесла пользу, а не вред вашему саду.

Используйте чистые инструменты. Перед тем, как обрезать ветви, секаторы и пилы нужно обработать антисептическим раствором. После завершения работ его нужно обработать еще раз, чтобы избежать распространения болезней по саду.

Дождитесь сухой погоды. Не стоит проводить обрезку во влажное время, после дождя и росы – это может привести к появлению грибковых заболеваний на только что обрезанных деревьях.

Обрезать нужно старые побеги и ветви – они уже не такие плодоносящие, как молодые, но забирают у дерева силы.

Всегда обрезайте ветку над почкой, что расположена с внешней стороны ветки. Обрезать нужно наискосок, чтобы вода стекала и не застаивалась, а из почки вышел новый побег.

Обрежьте ветви, растущие вверх и вниз, потому что они имеют низкую урожайность.

Перед отпиливанием толстых веток по периметру ствола нужно сделать надрез коры, чтобы она не содралась с основного ствола дерева. После такого обрезания пенек нужно смазать садовым варом.



Обрезка деревьев должна проводиться весной / Фото Pexels

Когда проводить обрезку деревьев?

Благоприятное время для обрезки может наступить и летом, и весной, и осенью. Но важно различать, какие деревья и кусты когда обрезать. Например, цветущие кусты и деревья не стоит обрезать до середины лета – иначе вы существенно уменьшите количество цветения.

А вот с плодовыми деревьями откладывать работу не стоит: лучшим временем для обрезки будет ранняя весна в период оттепели. Как только мороз исчезнет, можно начинать обрезку.