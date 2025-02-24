Весенняя обрезка деревьев: не пропустите эти дни, чтобы ветви гнулись от плодов
Обрезают обычно деревья дважды в год: осенью и весной. Но важно угадать со временем: чтобы не было слишком холодно, но деревья еще спали и на них не успели сформироваться почки.
Для того, чтобы деревья дали хороший урожай летом и осенью, их нужно обрезать гораздо раньше – в самом начале весны, сообщает 24 Канал. Эта процедура чрезвычайно важна, и от нее будет зависеть состояние ваших деревьев на последующий год.
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Как обрезать деревья весной?
Перед тем, как начинать обрезать ветви, стоит запомнить несколько правил, чтобы обрезка принесла пользу, а не вред вашему саду.
- Используйте чистые инструменты. Перед тем, как обрезать ветви, секаторы и пилы нужно обработать антисептическим раствором. После завершения работ его нужно обработать еще раз, чтобы избежать распространения болезней по саду.
- Дождитесь сухой погоды. Не стоит проводить обрезку во влажное время, после дождя и росы – это может привести к появлению грибковых заболеваний на только что обрезанных деревьях.
- Обрезать нужно старые побеги и ветви – они уже не такие плодоносящие, как молодые, но забирают у дерева силы.
- Всегда обрезайте ветку над почкой, что расположена с внешней стороны ветки. Обрезать нужно наискосок, чтобы вода стекала и не застаивалась, а из почки вышел новый побег.
- Обрежьте ветви, растущие вверх и вниз, потому что они имеют низкую урожайность.
- Перед отпиливанием толстых веток по периметру ствола нужно сделать надрез коры, чтобы она не содралась с основного ствола дерева. После такого обрезания пенек нужно смазать садовым варом.
Обрезка деревьев должна проводиться весной / Фото Pexels
Когда проводить обрезку деревьев?
Благоприятное время для обрезки может наступить и летом, и весной, и осенью. Но важно различать, какие деревья и кусты когда обрезать. Например, цветущие кусты и деревья не стоит обрезать до середины лета – иначе вы существенно уменьшите количество цветения.
А вот с плодовыми деревьями откладывать работу не стоит: лучшим временем для обрезки будет ранняя весна в период оттепели. Как только мороз исчезнет, можно начинать обрезку.
- В конце февраля – начале марта начинают обрезать молодые семечковые деревья – яблони и груши.
- В апреле обрезают большинство других молодых косточковых деревьев, в частности вишню, черешню и абрикос.
- Поздней весной – в начале лета можно обрезать старые деревья. Их обрезают или во время, или после цветения – так можно ограничить размеры кроны и ослабить процессы дальнейшего роста побегов.
- Летом можно проводить обрезку для деревьев, которые рано плодоносят – например, абрикосов. Если вы боитесь весенних заморозков, тогда обрезку ветвей лучше отложить.