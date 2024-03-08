Как обрезать смородину весной: запомните советы, чтобы не испортить кусты

Смородина не является требовательным растением, но также нуждается в уходе. Если кусты не обрезать вовремя, то может снизиться урожайность, а ягоды станут мелкими. Весной надо сделать всего 3 важные процедуры, которые улучшат ее рост.

Садоводы знают, что весной смородину надо обрезать, подпитывать и обрабатывать от вредителей и болезней. Растение уже начинает просыпаться от зимней спячки с первыми лучами тепла, поэтому надо в начале марта удалять укрытие с кустов, чтобы проветрить и избежать опрелости.

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Впрочем смородина является морозостойкой культурой и не сильно нуждается в укрытии. Если вы его не делали, то можно начинать обрезку.

Как обрезать смородину весной

Обрезка проводится для того, чтобы кусты смогли лучше родить. Но перед этим посмотрите, не поражена ли смородина различными болезнями, или садовыми вредителями.

Кусты смородины надо обрезать перед набуханием почек. Сикатором вам надо обрезать три разновидности побегов:

замерзшие и пересохшие или те, которые сломаны или имеют кривые ветви;

все плохие, которые очень загущают растение;

старые побеги коричневого цвета, которые загущают растение.

После этого надо сделать формирующую обрезку. Оставьте на летних побегах по 5 почек, остальные удалите и укоротите боковые побеги. Ваш куст должен выглядеть прореженным внутри.

Красная и белая смородина приносит урожай несколько лет подряд, поэтому для лучшего плодоношения, надо оставлять старые и новые побеги, а вот непригодные ветви можете обрезать.



Когда надо обрезать смородину весной / Фото Pexels

Если ваши почки выглядят разбухшими, то это означает, что они поражены почковым клещом. Сразу их удаляйте, пока паразит не вылез наружу и не расположился по всему кустарнику.

Не забывайте проверять срезанную сердцевину, когда проводите обрезку. Темный цвет может свидетельствовать о поражении растения смородиновой стеклянницей. Небольшую часть можно просто срезать и обработать средствами защиты, большой масштаб поражений спасти не удастся, поэтому куст придется выкорчевывать.

Подкормка и обработка от вредителей

Весенняя подкормка стимулирует рост смородины, поэтому подкармливайте ягоду питательными удобрениями, которые продаются в специализированных магазинах. Обязательно придерживайтесь дозировки, которая будет указана на упаковке препарата.

В марте и в начале апреля надо сделать профилактическое опрыскивание, пока еще не раскрылись почки. Чтобы защитить кусты смородины от болезней, надо применять эффективные фунгициды.