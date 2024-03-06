Фасоль – это очень теплолюбивая культура, которая очень плохо переносит весенние заморозки и снижение температуры. Поэтому поэтому вам нужно очень внимательно отнестись ко времени, когда нужно высадить фасоль на грядку.

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Когда и где нужно сажать фасоль

Посадка фасоли должна начинаться тогда, когда уже проходит угроза ночных заморозков, а именно в июне. Даже незначительные морозы могут привести к тому, что листочки фасоли замерзнут и почернеют. Внимательно отнеситесь и к выбору места посадки – лучше всего подойдет солнечный участок с плодородной и легкой почвой.

Грядку под фасоль опытные дачники готовят еще осенью. Для этого нужно перекопать землю с добавлением органических удобрений – а именно компоста или перегноя – а перед посадкой фасоли почву подпитывают древесной золой.

Для того, чтобы фасоль дала хороший урожай, нужно не забывать и о ежегодном севообороте и совместительстве культур на вашей грядке.

Как правильно сажать фасоль

Вы уже точно знаете, что фасоль – это вьющееся растение, поэтому в большинстве случаев ее сажают возле заборов. Впрочем, существует и другой достаточно популярный способ высадки этого растения – под тики, то есть высокие и прочные палки. Когда вы уже выбрали место для растения, туда нужно прочно закрепить палку высотой в 3 – 5 метров и сделать лунки вокруг нее.

В каждую лунку бросайте по 2 фасолинки. Семена нужно высаживать во влажную почву на глубине 3 сантиметров. Не забывайте и о расстоянии между растениями – оно не должно быть меньше, чем 10 – 20 сантиметров.

Между тиками нужно оставлять не менее 1 метра. Первые всходы фасоли появятся уже через 14 дней после посадки. Но если вы хотите, чтобы ваша фасоль взошла быстрее, вам нужно замочить ее на несколько дней и дождаться появления белых хвостиков. В таком случае семена взойдут уже через 3 – 5 дней.