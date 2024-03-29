Вероятно, почти все обожают дыни и арбузы за их сладкий вкус и необычную текстуру. Но несмотря на то, что плоды созреют только в конце лета, начинается выращивание еще весной – с правильной посадки.

Интересно Чем обработать крыжовник весной: 3 лучшие методы без химии

Сроки посадки арбузов и дынь

Бахчевые культуры требуют очень много тепла для того, чтобы семена действительно дали хорошие всходы, поэтому правильное время посадки здесь прямо-таки решающее. Попробуйте или обеспечить оптимальные условия для ваших ростков, или дождитесь потепления почвы.

Чаще всего семена дыни и арбузов сеют вечером – уже тогда, когда почва хорошо прогреется. В Украине обе эти культуры начинают высевать уже во второй половине апреля. Но не все так просто – перед посадкой грядку нужно тщательно подготовить.

Примерно за неделю до высадки семян вам нужно накрыть участок, где потом будет грядка – для этого вы можете использовать, например, мешок – именно так вы сможете повысить температуру земли еще на несколько градусов. Когда температура почвы уже достигнет 15 градусов, под волокном можно уже сажать семена.

Под таким полотняным навесом температура может подняться до 20 градусов, и благодаря этому семена будут очень хорошо всходить.



Дыни нужно сажать в правильные даты / Фото Pexels

Когда сажать арбузы и дыни по лунному календарю

Иногда садоводы пользуются в сроках посадки культур и фазами Луны, ведь убеждены, что это может влиять и на урожайность растения.

Самые благоприятные дни для посадки арбузов и дынь в марте – это 2, 29 и 30.

Благоприятные дни – 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27.

Нежелательные дни – 18 марта.

Остальные даты считаются нейтральными.

Наиболее благоприятные дни для посадки в апреле – 25, 26.

Благоприятные дни – 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30.

Нежелательные дни – 15 апреля.

Как подготовить семена к посадке

Перед тем, как сеять семена на рассаду, вам нужно подготовить ваш материал. Семена перед посадкой калибруют и отбраковывают все поврежденные экземпляры. А вот те семена, что осталось, впоследствии сортируют по размеру. После этого их высаживают в разные емкости, чтобы сильные растения не мешали расти слабым.

Чтобы проверить, пригодны ли к посадке семена, вы можете опустить их в соляной раствор и оставить так на 10 минут. Те семена, что всплыли на поверхность, можно выбрасывать, а вот остальные промойте в чистой воде и просушите – его можно сажать.