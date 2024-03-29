Певно, майже всі обожнюють дині та кавуни за їхній солодкий смак та незвичайну текстуру. Та попри те, що плоди дозріють аж наприкінці літа, починається вирощування ще навесні – із правильної посадки.

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Терміни посадки кавунів та динь

Баштанні культури потребують дуже багато тепла для того, щоб насіння справді дало хороші сходи, тож правильний час посадки тут прямо-таки вирішальний. Спробуйте або забезпечити оптимальні умови для ваших паростків, або ж дочекайтеся потепління ґрунту.

Найчастіше насіння дині та кавунів сіють ввечері – вже тоді, коли ґрунт добре прогріється. В Україні обидві ці культури починають висівати вже у другій половині квітня. Та не все так просто – перед посадкою грядку потрібно ретельно підготувати.

Приблизно за тиждень до висаджування насіння вам потрібно накрити ділянку, де потім буде грядка – для цього ви можете використати, наприклад, мішок – саме так ви зможете підвищити температуру землі ще на кілька градусів. Коли температура ґрунту вже досягне 15 градусів, під волокном можна вже садити насіння.

Під таким полотняним навісом температура може піднятися до 20 градусів, і завдяки цьому насіння буде дуже добре сходити.



Дині потрібно садити у правильні дати / Фото Pexels

Коли садити кавуни та дині за місячним календарем

Іноді садівники послуговуються у термінах посадки культур і фазами Місяця, адже переконані, що це може впливати і на врожайність рослини.

Найсприятливіші дні для посадки кавунів і динь у березні – це 2, 29 та 30.

Сприятливі дні – 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27.

Небажані дні – 18 березня.

Інші дати вважаються нейтральними.

Найбільш сприятливі дні для посадки у квітні – 25, 26.

Сприятливі дні – 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30.

Небажані дні – 15 квітня.

Як підготувати насіння до посадки

Перед тим, як сіяти насіння на розсаду, вам потрібно підготувати ваш матеріал. Насіння перед посадкою калібрують і відбраковують усі пошкоджені екземпляри. А ось те насіння, що залишилося, згодом сортують за розміром. Після цього його висаджують у різні ємності, щоб сильні рослини не заважали рости слабким.

Щоб перевірити, чи придатне до посадки насіння, ви можете опустити його в соляний розчин та залишити так на 10 хвилин. Те насіння, що сплило на поверхню, можна викидати, а ось решту промийте у чистій воді та просушіть – його можна садити.