Яровой чеснок высаживают весной зубками. Во время посадки надо обратить внимание на температуру, поскольку земля должна прогреться до 5 – 7 градусов тепла.
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Когда сажать яровой чеснок
Чаще всего чеснок высаживают в начале и в середине апреля. Плюсовая температура хорошо формирует корни чеснока, а стебли начинают быстро расти.
По посевному календарю, есть несколько дней этого месяца, когда надо высаживать чеснок:
- 1, 2 апреля;
- 21 – 23 апреля;
- 25 – 30 апреля.
Подготовка участка к посадке
Подбирайте для посадки чеснока песчаную землю с высокой воздухопроницаемостью и водопроницаемостью. Выберите грядку для чеснока, которая будет хорошо освещаться и избегайте мест, где будет застаиваться влага. Перед посадкой добавьте древесной золы и коплексного минерального удобрения, а перед самой посадкой разровняйте почву.
Дата и правила посадки чеснока / Фото Pexels
Подготовка чеснока к посадке
Перед посадкой замочите зубчики чеснока на 12 часов в растворе медного купороса. Тогда в течение 2-х часов обеззаразьте в прокипяченном растворе с золой.
Чтобы чеснок быстрее пророс, зубчики можно завернуть во влажную ткань и поставить на несколько дней в полиэтиленовый пакет.
Соседство растений с чесноком
Сажать чеснок надо на те грядки, где в прошлом году росли огурцы, кабачки, капуста, тыквенные, бобовые и пряные травы.
Обратите внимание, что на тех участках, где раньше росла морковь, картофель или лук, чеснок можно сажать только через 3 – 4 года. Рядом с чесноком соседства не любит капуста, горох и фасоль, а вот некоторые цветы достаточно хорошо растут, поэтому можете сажать неподалеку гладиолусы, розы, тюльпаны, кусты черной смородины или крыжовника.
Как сажать чеснок весной
Сформируйте борозды глубиной 3 – 4 сантиметра на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Большие зубчики ставьте в борозду с интервалом 10 – 12 сантиметров, а средние с интервалом 8 сантиметров, тогда присыпьте почвой и хорошо полейте.