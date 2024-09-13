В магазинах продаются немало озимых сортов, которые выдержат суровые морозы. В общем озимый чеснок советуют сажать за месяц до морозов. Это делается для того, чтобы он успел нарастить корневую систему. Садоводы чаще всего начинают сажать чеснок во второй половине октября.

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Как подготовить чеснок к посадке

Лучше всего сажать чеснок на тех участках, где раньше росли помидоры, перец, баклажаны или капуста. Выбирайте солнечное место на грядки, поскольку чеснок не любит тени. Также обращайте внимание на почву, поскольку она не должна быть кислым.

Перед посадкой участок рекомендуется подкормить. На один метр квадратный понадобится 5 килограммов перегноя, 30 граммов суперфосфата и 20 граммов калийной соли. Грядку выровняйте граблями и полейте раствором медного купороса. На 10 литров воды вам понадобится 1 чайная ложка средства. Удобрения надо вносить за 2 недели до посадки чеснока. После обработки накройте грядку полиэтиленовой пленкой или агроволокном.



Правила посадки чеснока осенью / Фото Pexels

Подготовка чеснока к посадке

Перед самой посадкой головки чеснока надо разобрать на зубчики. Для посадки надо отобрать самые большие. В соляном растворе их надо обеззаразить где-то 3 минуты. Для этого в 5 литрах разведите 3 столовые ложки соли. После этого чеснок надо на одну минуту погрузить в раствор медного купороса (1 чайная ложка разводится в 10 литрах воды).

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Как сажать чеснок на зиму

Бороздки для посадки чеснока должны быть не глубже 10 сантиметров. Расстояние между ними должно быть 20 сантиметров, а между зубками 15 сантиметров. Если в качестве удобрения перед посадкой вносился перегной, то на дно бороздок надо насыпать небольшой слой песка (2 сантиметра). Это защитит зубчики чеснока от гниения. Уже после того, как чеснок будет высажен, его надо замульчировать сухим торфом или деревянной стружкой.