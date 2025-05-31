Сажайте арбузы и дыни в эти дни июня: вырастут необычайно большими

Бахчевые культуры в Украине можно выращивать и через рассаду, и в открытом грунте. Второй способ, бесспорно, проще, но и рискованнее: семена могут даже не прорасти.

Если вы хотите убедиться, что семена арбузов и дынь, посаженные на огороде, прорастут, нужно очень внимательно отнестись к тому, когда же вы их сажаете, сообщает 24 Канал.

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Когда сажать дыни и арбузы в 2025 году?

Многие дачники верят, что лунный цикл имеет серьезное влияние на рост различных растений – в том числе арбузов и дынь. И поэтому пытаются выбрать максимально удачный день для посева именно в соответствии с лунным календарем.

В частности, в июне этого года сажать арбузы и дыни можно в такие дни – 2, 8 – 9, 11 – 14, 21 – 23, 26, 29 число.

Впрочем, все же прежде всего нужно учитывать другой фактор – на погоду. Семена и дыни, и арбуза не переносит мороза и перепадов температур. Поэтому посадки можно начинать только тогда, когда наступит постоянное тепло, а земля прогреется.

К слову, ранее мы рассказывали, в каких местах никогда нельзя сажать огурцы – они не дадут урожая.

В этом году в Украине весна выдалась холодной, поэтому будет нелишним отложить посадку и арбузов, и дынь до начала июня. Те же требования касаются и пересадки дынь и арбузов на постоянное место.



Арбузы стоит сажать в июне / Фото Pexels

Как подготовить семена арбузов к посадке?

Перед посевом семян и арбузов, и дынь рекомендуют провести несколько подготовительных мероприятий, что помогут получить лучший урожай:

калибровка – замочите семена в солевом растворе. На один стакан теплой воды нужно добавить 50 граммов соли. Те семена, что всплывут, сажать не стоит;

– замочите семена в солевом растворе. На один стакан теплой воды нужно добавить 50 граммов соли. Те семена, что всплывут, сажать не стоит; прогревание и замачивание – нагрейте воду до 50 – 60 градусов, а тогда погрузите семена в нее на 5 часов. После этого их нужно обработать раствором марганцовки;

– нагрейте воду до 50 – 60 градусов, а тогда погрузите семена в нее на 5 часов. После этого их нужно обработать раствором марганцовки; закаливание – поместите семена в холодильник на несколько часов, или же чередуйте холод и тепло в течение 6 часов.

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Такие простые и незатейливые процедуры помогут семенам лучше всходить и стать более устойчивым к неблагоприятным условиям и болезням.