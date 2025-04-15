Ирисы прекрасно адаптируются к различным погодным условиям, поэтому прекрасно подходят для начинающих и опытных садоводов, пишет 24 Канал. Несмотря на то, что ирисы высаживают осенью, некоторые виды можно сажать даже весной в течение всего вегетационного периода.

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Когда именно сажать ирисы

Сажать ирисы можно уже в апреле. Сажая их в открытый грунт, стоит обеспечить покрытие мульчей, которая поможет уберечь влагу, поскольку безбородые ирисы плохо переносят пересушивание корней. Середина или конец апреля – лучшее время для посадки.

Важно лишь, чтобы температура воздуха была не ниже 10°C тепла. Обратите внимание на то, что ирисы не любят ветра и сквозняка, поэтому для них надо выбирать теплый участок.



Ирисы любят солнечное место для роста / Фото Pexels

Ирисы имеют еще одно народное название – петушки. Если цветы правильно посадить, то они без проблем перенесут всю зиму.

Перед посадкой нужно сформировать ямки и образовать в центре маленькие бугорки. Это нужно сделать для того, чтобы поставить внутрь корневище, а разветвления надо развести по периметру ямки. Глубина не должна превышать 3 сантиметра, а между цветами должна быть дистанция 50 сантиметров.

К слову! Садоводы стремятся иметь цветы, цветущие на протяжении всего сезона, и для этого выбирают многолетники. Какие именно цветы нужно высадить – читайте в нашем материале.

Выбирайте для посадки ирисов почву, которая хорошо дренируется и получает 6 – 8 часов полноценного солнца. Для распыления почвы используйте садовые вилы или культиватор. Поливать цветы надо каждые несколько дней, пока не появятся новые ростки.