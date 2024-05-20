Когда высаживать гладиолусы: не пропустите идеальные даты

Гладиолусы - это эстетические и очень красивые цветы, но если вы хотите насладиться их цветением летом, вам нужно вовремя их высадить.

Идеальное время для посадки гладиолусов – это уже вторая половина весны; в это время температура уже достаточно стабильна и растения не замерзнут и смогут хорошо и стабильно расти.

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Когда сажать гладиолусы

Обычно садоводы берутся за высадку гладиолусов от середины апреля до конца мая. Но в северных и западных регионах лучше все же дождаться мая, зато в более теплых областях можно взяться за посадки и в апреле.

Важный этап в выращивание гладиолусов начинается еще на выборе луковиц. Они должны быть блестящими, упругими и иметь центральный побег без дефектов. Обращайте внимание также на то, чтобы прикорневые грибки были светлыми, а не коричневыми.

Каждый год также рекомендуют менять место высадки гладиолусов. Лучше всего для них подходит участок под солнцем, на котором нет сквозняков. Обратите внимание и на почву, в которую вы высаживаете цветы – она должна быть песчано-глинистой. Перед посадкой нужно также перекопать землю и добавить удобрение для цветов. Но органические подкормки использовать не стоит – гораздо лучше подойдут калийные и фосфорные удобрения.



Гладиолусы нужно высадить вовремя / Фото Pexels

Как правильно сажать гладиолусы

Если вы нашли хорошее место для цветов и подготовили луковицы, можно уже начинать посадку. Для этого нужно взять луковицу и убрать из нее всю лишнюю чешую, а также оставьте только один побег.

Обработайте точечно луковицы активированным углем или зеленкой. А если вы имеете дорогой сорт гладиолусов, который вы хотите размножить, тогда можно разрезать луковицу пополам, а срез обработать зеленкой.

Небольшие луковицы сажайте на глубину 2 – 3 сантиметра, а большие – на глубину 5 – 6 сантиметров.